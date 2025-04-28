İsrail'den Gazze'ye Bombardıman! 22 Filistinli Öldü

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda çoğu çocuk 22 Filistinli öldü, birçok Filistinli yaralandı.

İsrail'den Gazze'ye Bombardıman! 22 Filistinli Öldü

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail güçleri sabah saatlerinden beri Gazze'nin farklı bölgelerine saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında bir evi bombaladı. Saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin kuzeybatısında yer alan Hamed Hastanesi yakınındaki bir ev de İsrail güçlerince bombalandı. Saldırıda 7 kişi öldü, birçok kişi yaralandı. İsrail ordusu, Gazze kentinin doğu ve güneyinde yer alan Zeytun, Tuffah ve Şucaiyye mahallelerine de yoğun şekilde topçu saldırısı düzenledi.

ÇADIRLARI BOMBALADI

Gazze kentinin güneyindeki üniversite kampüsü çevresi topçu atışlarıyla hedef alındı; kentin doğu bölgelerine de ateş açıldı. Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'un batısındaki Şafii Mülteci Kampı'nda zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadır bombalandı. Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

Han Yunus'ta dün vurulan bir evin enkazından 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. İsrail topçu birlikleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile Refah kentlerini ayıran güney bölgesini vurdu. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Megazi Mülteci Kampı'nda da zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır vuruldu, birçok kişi yaralandı. Zevayide beldesinde tarım arazisi hedef alındı, 5 Filistinli yaralandı.

Ayrıca Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeybatısındaki bölgeler de İsrail topçu birliklerince hedef alındı.

Kaynak: AA

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