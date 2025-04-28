Fransa'da Camide Bir Kişiyi Öldürmüştü, İtalya'da Yakalandı

Fransa'nın Gard bölgesindeki camide bir kişinin ölümüne neden olan bıçaklı saldırının zanlısı, İtalya'nın Floransa kentinde yakalandı. Yetkililer, olayın anti-Müslüman motivasyonlu olabileceğini değerlendiriyor.

Fransa'da Camide Bir Kişiyi Öldürmüştü, İtalya'da Yakalandı

Fransa'nın güneyinde bir camide düzenlenen bıçaklı saldırının şüphelisi, İtalya'nın Floransa kenti yakınlarında yakalandı. Gard şehrinde yer alan camide gerçekleşen saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti. Gard Cumhuriyet Savcısı Abdelkerim Grini, zanlının gece saatlerinde Floransa yakınlarındaki bir polis karakoluna gittiğini doğruladı. Grini, "Şüphelinin Fransa'dan ayrıldığını biliyorduk, yakalanması an meselesiydi" dedi.

Saldırının nedenine ilişkin açıklama yapan Grini, olayın "anti-Müslüman bir motivasyonla" gerçekleştirilmiş olabileceğini belirtti. Grini, "Anti-Müslüman motivasyonu, tercih edilen ipucu olarak görülüyor, ancak soruşturma, eylemi gerçekleştirmenin başka motivasyonları olabileceğini de gösteren unsurlar içeriyor. Belki de ölüme karşı bir ilgi, seri katil olarak görülme isteği olabilir" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Olay, geçtiğimiz Cuma sabahı Gard bölgesindeki La Grand-Combe kentinde bulunan Khadijia Camii'nde meydana gelmişti. Mali uyruklu 20'li yaşlarındaki Aboubakar Cisse, henüz kimliği açıklanmayan saldırgan tarafından camide 50 kez bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Saldırganın saldırı anını cep telefonuyla kaydettiği de ortaya çıkmıştı. Cisse'nin cansız bedeni, sabah saatlerinde cami cemaati tarafından bulunmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da olayın ardından bir açıklama yaparak, "Fransa'nın Gard bölgesindeki bir camide genç bir adam acımasızca öldürüldü. Ailesine ve Müslüman dostlarımıza ulusumuzun desteğini iletiyorum. Fransa'da ırkçılığın ve din temelli nefretin asla yeri olmayacak. İbadet özgürlüğü dokunulmazdır" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Fransa İtalya cami
İsrail'den Gazze'ye Bombardıman! 22 Filistinli Öldü İsrail'den Gazze'ye Bombardıman! 22 Filistinli Öldü
GSM Operatörleri Yine Sınıfta Kaldı! İstanbul Depremiyle Kesilen Hatlar Sonrası O GSM Operatörü Abonelerini Hediyeye Boğdu GSM Operatörleri Yine Sınıfta Kaldı
Android, İOS ve Google Deprem Uyarısı Nasıl Çalışıyor? Deprem Uyarı Sistemleri Nasıl Aktif Hale Getirilir? Android, İOS ve Google Deprem Uyarısı Nasıl Çalışıyor?
Polis, Ünlü Rockçının Eşini İşte Böyle Vurdu! Görüntüler Ortaya Çıktı Polis, Ünlü Rockçının Eşini İşte Böyle Vurdu
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde Ev Fiyatı 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı
Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin
45 Yıllık Satış Uzmanı Ağzından Kaçırdı: Pazarlıkta Fiyatı Yarı Yarıya Düşürecek 3 Kelime Ortaya Çıktı 45 Yıllık Satış Uzmanı Ağzından Kaçırdı: Pazarlıkta Fiyatı Yarı Yarıya Düşürecek 3 Kelime
Örtü Altı Hasat Başladı! 1 Milyon 200 Bin Tonluk Rekor Kırıldı Örtü Altı Hasat Başladı! 1 Milyon 200 Bin Tonluk Rekor Kırıldı
Türkiye'nin Gururu Dev Şirket Fransızlara Satılıyor: 440 Milyon Dolarlık Hamle Türkiye'nin Gururu Dev Şirket Fransızlara Satılıyor: 440 Milyon Dolarlık Hamle