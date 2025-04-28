Fransa'da Camide Bir Kişiyi Öldürmüştü, İtalya'da Yakalandı

Fransa'nın güneyinde bir camide düzenlenen bıçaklı saldırının şüphelisi, İtalya'nın Floransa kenti yakınlarında yakalandı. Gard şehrinde yer alan camide gerçekleşen saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti. Gard Cumhuriyet Savcısı Abdelkerim Grini, zanlının gece saatlerinde Floransa yakınlarındaki bir polis karakoluna gittiğini doğruladı. Grini, "Şüphelinin Fransa'dan ayrıldığını biliyorduk, yakalanması an meselesiydi" dedi.

Saldırının nedenine ilişkin açıklama yapan Grini, olayın "anti-Müslüman bir motivasyonla" gerçekleştirilmiş olabileceğini belirtti. Grini, "Anti-Müslüman motivasyonu, tercih edilen ipucu olarak görülüyor, ancak soruşturma, eylemi gerçekleştirmenin başka motivasyonları olabileceğini de gösteren unsurlar içeriyor. Belki de ölüme karşı bir ilgi, seri katil olarak görülme isteği olabilir" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Olay, geçtiğimiz Cuma sabahı Gard bölgesindeki La Grand-Combe kentinde bulunan Khadijia Camii'nde meydana gelmişti. Mali uyruklu 20'li yaşlarındaki Aboubakar Cisse, henüz kimliği açıklanmayan saldırgan tarafından camide 50 kez bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Saldırganın saldırı anını cep telefonuyla kaydettiği de ortaya çıkmıştı. Cisse'nin cansız bedeni, sabah saatlerinde cami cemaati tarafından bulunmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da olayın ardından bir açıklama yaparak, "Fransa'nın Gard bölgesindeki bir camide genç bir adam acımasızca öldürüldü. Ailesine ve Müslüman dostlarımıza ulusumuzun desteğini iletiyorum. Fransa'da ırkçılığın ve din temelli nefretin asla yeri olmayacak. İbadet özgürlüğü dokunulmazdır" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA