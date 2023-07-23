İsrail Başbakanı Netanyahu'ya kalp pili takıldı, Türkiye ziyareti ertelendi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gelecek hafta Türkiye ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yapacağı ziyaretler ertelendi. Netanyahu'nun kalp pili operasyonu geçirdiği öğrenildi.
İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada ziyaretlerin ilerleyen tarihlerde yapılacağı belirtilirken, net bir takvim sunulmadı.
Netanyahu, pazar gününün ilk saatlerinde hastaneye kaldırıldı ve kalp ritim bozukluğu nedeniyle operasyona alındı. Yapılan açıklamada İsrail liderine kalp pili takıldığı açıklandı.
YERİNE ADALET BAKANI BAKACAK
Netanyahu'nun ofisi, Başbakan'ın anestezi altında olduğu sürece ülkeye Adalet Bakanı Yariv Levin'in liderlik edeceği belirtildi. Netanyahu, geçen hafta da aşırı sıcaklar nedeniyle "susuz kaldığı" gerekçesiyle hastaneye kaldırılmıştı.
Operasyonun gerçekleştiği Sheba Tıp Merkezi'nin aritmi bölümünün başındaki Roy Beinart, "Kalp pili sorunsuz bir şekilde yerleştirildi. Başbakan'ın hayati tehlikesi yok, kendini iyi hissediyor ve günlük rutinine dönüyor" dedi.
ÖNCE ABBAS SONRA NETANYAHU TÜRKİYE'YE GELECEKTİ
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Temmuz'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı, 28 Temmuz'da da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Türkiye’de misafir edeceğini duyurmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye'ye gelecek olan liderlerin, güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı ifade edilmişti.
Bu Netanyahu'nun aralık ayında iktidara dönmesinden sonra Türkiye'ye yapacağı ilk ziyaret olacaktı.
Öte yandan Cumartesi günü Kudüs'te binlerce protestocu, yargı reformunun pazartesi görüşülecek kısmına tepki olarak Parlamento binasına yürüdü.