İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Refah saldırısı iddiası: Saldırı pek çok meseleyi çözecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin güneyindeki Refah'a düzenlenmeyi planladıkları kara harekatının pek çok meseleyi çözeceğini iddia etti.

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Refah saldırısı iddiası: Saldırı pek çok meseleyi çözecek

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze sınırı yakınlarındaki bir askeri hava gösterisine katıldı.

Netanyahu burada yaptığı konuşmada, "Refah harekatı pek çok meseleyi çözecek. Bu, sadece onların geriye kalan Tugaylarının (Hamas'a işaretle) yenilgiye uğratılmasıyla sınırlı kalmayacak aynı zamanda kaçış ve takviye için kullandıkları tünelleri de kapsayacak." ifadesini kullandı.

Netanyahu, şu an çok önemli bir savaşa tanık olduklarını ve bu sona erdiğinde düşmanı yenmeye daha çok yaklaşmış olacaklarını savundu.

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Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısını öngörememesi nedeniyle istifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorusunu da yanıtlayan Netanyahu, "Başarısızlıkla ilgili mevzu ben de dahil hükümetin her üyesini ilgilendiriyor ancak şu anda tek odak noktamız zafer. Yüzlerce askerimiz bu yüzden öldü. Kazanmamız için savaştılar." dedi.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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