İsrail Ateşkese Rağmen Katlediyor! Gazze'de Ağır Bilanço

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında, yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Açıklamada, son 24 saatte 3 Filistinlinin cenazesi ile 1 yaralının Gazze'deki hastanelere getirildiği belirtildi.

TOPLAM CAN KAYBI 72 BİNİ AŞTI

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 636 kişinin öldürüldüğü, 1704 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 753 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 120'ye, yaralı sayısının 171 bin 802'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA