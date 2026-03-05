Yılda 6 Milyon Kişi Ziyaret Ediyor: Köln Katedrali'ne Girişler Artık Ücretli Olacak

Almanya'da Köln şehrinin simgesi olan ve yılda yaklaşık 6 milyon kişinin ziyaret ettiği Köln Katedrali'ne giriş turistler için artık ücretli olacak. Ücret henüz belli değil, uygulama ise 2026'nın ikinci yarısından itibaren başlayacak.

Son Güncelleme:
Yılda 6 Milyon Kişi Ziyaret Ediyor: Köln Katedrali'ne Girişler Artık Ücretli Olacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Almanya'daki tarihi Köln Katedrali'ne girişlerin turistler için ücretli olacağı bildirildi.

Köln Katedrali'nin internet sayfasında yer alan açıklamada, bakım ve işletme masraflarının son yıllarda önemli ölçüde arttığı ifade edildi.

UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yüzden 2026'nın ikinci yarısından itibaren turistler için ziyaret ücreti uygulaması başlatılacağı kaydedilen açıklamada, Zentral-Dombau Derneği üyeleri ile ibadet yapmak ve dua etmek için gidenlerin Katedrale girişinin ücretsiz olacağı belirtildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) Katedralin Başrahibi Guido Assmann'a dayandırdığı haberde de katedrali ziyaret edenlerin yaklaşık yüzde 99'unun turistler olduğu bildirildi.

ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Haberde, turistler için uygulanacak ücretin ne kadar olacağı ve katedrale girişlerin nasıl kontrol edileceğinin henüz belli olmadığı aktarıldı.

Köln şehrinin simgesi olan ve Gotik mimarisinin en önemli örneklerinden olan tarihi Köln Katedrali'ni yılda yaklaşık 6 milyon kişi ziyaret ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Almanya Turist
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
İran'dan Nahçivan'a Düşen Füze İle İlgili Çarpıcı Açıklama: 'Komşu Ülkelere Saldırmıyoruz. Azerbaycan'ı Hedef Almadık' 'Komşu Ülkelere Saldırmıyoruz, Azerbaycan'ı Hedef Almadık'
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Azerbaycan'dan İran'a Misilleme Uyarısı: 'İHA Saldırıları Cevapsız Kalmayacak' Azerbaycan'dan İran'a Misilleme Uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
ABD-İsrail-İran Savaşı 6. Gününde | İran'dan Yeni Açıklama: Hürmüz Boğazı Kapatıldı mı? İran'dan Yeni Açıklama: Hürmüz Boğazı Kapatıldı mı?
Fahiş Fiyat Artışına Fren: Akaryakıtta 'Eşel Mobil Sistemi' Devrede Akaryakıtta 'Eşel Mobil Sistemi' Devrede
CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık'a Bıçaklı Saldırı CHP İlçe Başkanı Darp Edilip Bıçaklandı
Zonguldak'ta 'Eşime Neden Baktın' Cinayetinde Mahkemeden Karar: Sanığın Cezası Belli Oldu 'Eşime Neden Baktın' Cinayetinde Mahkemeden Karar
Trump’tan Dünyayı Tedirgin Eden Açıklama: 'Nükleer Silahlar Olduğunda Kötü Şeyler Yaşanır' Trump’tan Dünyayı Tedirgin Eden Çıkış