Yılda 6 Milyon Kişi Ziyaret Ediyor: Köln Katedrali'ne Girişler Artık Ücretli Olacak

Almanya'daki tarihi Köln Katedrali'ne girişlerin turistler için ücretli olacağı bildirildi.

Köln Katedrali'nin internet sayfasında yer alan açıklamada, bakım ve işletme masraflarının son yıllarda önemli ölçüde arttığı ifade edildi.

UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yüzden 2026'nın ikinci yarısından itibaren turistler için ziyaret ücreti uygulaması başlatılacağı kaydedilen açıklamada, Zentral-Dombau Derneği üyeleri ile ibadet yapmak ve dua etmek için gidenlerin Katedrale girişinin ücretsiz olacağı belirtildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) Katedralin Başrahibi Guido Assmann'a dayandırdığı haberde de katedrali ziyaret edenlerin yaklaşık yüzde 99'unun turistler olduğu bildirildi.

ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Haberde, turistler için uygulanacak ücretin ne kadar olacağı ve katedrale girişlerin nasıl kontrol edileceğinin henüz belli olmadığı aktarıldı.

Köln şehrinin simgesi olan ve Gotik mimarisinin en önemli örneklerinden olan tarihi Köln Katedrali'ni yılda yaklaşık 6 milyon kişi ziyaret ediyor.

Kaynak: AA