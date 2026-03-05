Zonguldak'ta 'Eşime Neden Baktın' Cinayetinde Mahkemeden Karar: Sanığın Cezası Belli Oldu

Zonguldak'ta kendisine 'Eşime neden baktın' diyen Murat Yangun'u (28) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren, araya girmeye çalışan tekel bayi işletmecisi Hami G.’yi (25) de yaralayan Cem Çakı (51), ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet, ‘olası kastla yaralama’ suçundan da 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Son Güncelleme:
Zonguldak'ta 'Eşime Neden Baktın' Cinayetinde Mahkemeden Karar: Sanığın Cezası Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, 13 Aralık 2025’te Kozlu ilçesi Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi'nde bir tekel bayinin önünde meydana geldi. Cem Çakı ile 'Eşime neden baktın' diyen Murat Yangun arasında tartışma çıktı. Yangun'a yaklaşan Cem Çakı, belindeki bıçağı çekerek saldırdı. Çakı, önce Murat Yangun'u ardından araya girmek isteyen tekel bayinin işletmecisi Hami G.'yi bıçakladı. Göğüs ve boynundan yaralanan Yangun, geldiği araca binerek hastaneye gitti.

Zonguldak'ta 'Eşime Neden Baktın' Cinayetinde Mahkemeden Karar: Sanığın Cezası Belli Oldu - Resim : 1

Kolundan yaralanan Hami G. ise daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cem Çakı olay yerine gelen ekiplere teslim oldu. Murat Yangun, tedaviye alındığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 8 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Çakı, olayın ardından tutuklandı. Bıçaklı saldırı anı ise tekel bayinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

2’NCİ DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

Zonguldak'ta 'Eşime Neden Baktın' Cinayetinde Mahkemeden Karar: Sanığın Cezası Belli Oldu - Resim : 2

Tutuklu Çakı hakkında, Zonguldak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı. Davanın bugün görülen 2’nci duruşması için polis ekipleri adliye binası ve salonda güvenlik tedbiri aldı. Güvenlik gerekçesiyle izleyiciler ve Yangun’un annesi duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle salona alınmadı. Duruşmaya Yangun’un eşi, yaralanan tekel bayi işletmecisi Hami G. ile avukatlar ve tutuklu sanık katıldı. Söz verilen Cem Çakı, “Karşı tarafın baskısı altında avukatlarım davadan çekilmek zorunda kaldı. Mahkemenin adaletine sığınıyorum. Sessiz kalma hakkımı kullanıyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, Cem Çakı’ya Murat Yangun’a yönelik ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis, Hami G.’ye yönelik ‘olası kastla yaralama’ suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Sanığın cezasına herhangi bir indirim uygulanmadı.

ADLİYE ÇIKIŞI SANIĞA TEPKİ

Zonguldak'ta 'Eşime Neden Baktın' Cinayetinde Mahkemeden Karar: Sanığın Cezası Belli Oldu - Resim : 3

Duruşma sonunda Murat Yangun’un eşi salondan çıkarılırken sanık Cem Çakı’ya, “Gebert kendini içeride, çıkarsan da ben geberteceğim seni” diye bağırdı. Adliye binasının dışında aile üyeleri birbirine sarılarak teselli bulmaya çalıştı. Yangun’un yakınları, sanık cezaevi aracına bindirilirken tepki gösterdi. Kimisi ring aracının camına saldırıp bağırdı. Polis ekipleri, kalabalığı uzaklaştırdı ve aracı korumak için peşinden bir süre koştu. Murat Yangun’un yakınları bir süre sonra adliye önünden ayrıldı.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık'a Bıçaklı Saldırı CHP İlçe Başkanı Darp Edilip Bıçaklandı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
MSB'den Düşürülen Füze Hakkında Açıklama: 'Hasmane Tutumlara Cevap Hakkımız Saklıdır' MSB'den Düşürülen Füze Hakkında Açıklama
ÇOK OKUNANLAR
Fahiş Fiyat Artışına Fren: Akaryakıtta 'Eşel Mobil Sistemi' Devrede Akaryakıtta 'Eşel Mobil Sistemi' Devrede
ABD-İsrail-İran Savaşı 6. Gününde | İran'a Ait İHA, Nahçivan Havalimanı'na Düştü İran'a Ait İHA, Nahçivan Havalimanı'na Düştü
Trump’tan Dünyayı Tedirgin Eden Açıklama: 'Nükleer Silahlar Olduğunda Kötü Şeyler Yaşanır' Trump’tan Dünyayı Tedirgin Eden Açıklama
İran'dan Açıklama Geldi: 'Türkiye Topraklarına Füze Atmadık' 'Türkiye Topraklarına Füze Atmadık'
CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık'a Bıçaklı Saldırı CHP İlçe Başkanı Darp Edilip Bıçaklandı