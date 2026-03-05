ABD'den Irak'taki Vatandaşlarına Çağrı: Ülkeyi Terk Edin

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaşı altıncı gününe girerken ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak'taki Amerikan vatandaşlarına ülkeden mümkün olan en kısa sürede ayrılmaları çağrısında bulundu.

ABD'den Irak'taki Vatandaşlarına Çağrı: Ülkeyi Terk Edin
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaşı altıncı gününe girerken Orta Doğu'da gerilim her geçen saat artıyor.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden yayımlanan güvenlik uyarısında, Irak'taki Amerikan vatandaşlarına ülkeden mümkün olan en kısa sürede ayrılmaları çağrısı yapıldı. Açıklamada, ABD hükümetinin Orta Doğu’dan Amerikalıların tahliyesine yardımcı olacak tüm seçenekleri değerlendirdiği belirtildi.

'KARA YOLU İLE AYRILIN'

Irak'tan şu anda ticari uçuşların yapılmadığı, Ürdün, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Türkiye'ye kara yolu üzerinden çıkışın mümkün olduğu bildirilerek, çoğu sınır kapısının açık olduğu ancak bu kapıların önceden haber verilmeden kapanabileceği uyarısında bulunuldu.

ABD vatandaşlarına güvenli olduğunu düşündükleri takdirde kara yolu üzerinden ülkeden ayrılmayı ciddi şekilde değerlendirmeleri tavsiye edildi.

'TEMEL İHTİYAÇLARI STOKLAYIN'

Uyarıda ayrıca, Irak'ta kalmayı tercih eden Amerikalıların uzun süre güvenli bir yerde kalmaya hazır olmaları ve gıda, su, ilaç gibi temel ihtiyaçlarını stoklamaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Irak hava sahasında roket, insansız hava aracı (İHA) ve havan saldırısı riskinin sürdüğü vurgulanırken, İran ve ona bağlı milis grupların Amerikan vatandaşları ve çıkarları için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

Iraklı yetkililerin Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi büyük ölçüde kapattığı belirtilirken, mevcut güvenlik önlemleri nedeniyle ABD vatandaşlarına Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği veya Erbil'deki Başkonsolosluğa gitmemeleri çağrısı yapıldı.

Orta Doğu Gerilimi Turizmi Vurdu: Dubai’de Otel Fiyatları ÇakıldıOrta Doğu Gerilimi Turizmi Vurdu: Dubai’de Otel Fiyatları ÇakıldıEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Irak savaş
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
İran'dan Nahçivan'a Düşen Füze İle İlgili Çarpıcı Açıklama: 'Komşu Ülkelere Saldırmıyoruz. Azerbaycan'ı Hedef Almadık' 'Komşu Ülkelere Saldırmıyoruz, Azerbaycan'ı Hedef Almadık'
Yılda 6 Milyon Kişi Ziyaret Ediyor: Köln Katedrali'ne Girişler Artık Ücretli Olacak Köln Katedrali'ne Girişler Artık Ücretli Olacak
ÇOK OKUNANLAR
ABD-İsrail-İran Savaşı 6. Gününde | İran'dan Yeni Açıklama: Hürmüz Boğazı Kapatıldı mı? İran'dan Yeni Açıklama: Hürmüz Boğazı Kapatıldı mı?
Fahiş Fiyat Artışına Fren: Akaryakıtta 'Eşel Mobil Sistemi' Devrede Akaryakıtta 'Eşel Mobil Sistemi' Devrede
CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık'a Bıçaklı Saldırı CHP İlçe Başkanı Darp Edilip Bıçaklandı
Zonguldak'ta 'Eşime Neden Baktın' Cinayetinde Mahkemeden Karar: Sanığın Cezası Belli Oldu 'Eşime Neden Baktın' Cinayetinde Mahkemeden Karar
Trump’tan Dünyayı Tedirgin Eden Açıklama: 'Nükleer Silahlar Olduğunda Kötü Şeyler Yaşanır' Trump’tan Dünyayı Tedirgin Eden Çıkış