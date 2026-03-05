ABD'den Irak'taki Vatandaşlarına Çağrı: Ülkeyi Terk Edin

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaşı altıncı gününe girerken Orta Doğu'da gerilim her geçen saat artıyor.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden yayımlanan güvenlik uyarısında, Irak'taki Amerikan vatandaşlarına ülkeden mümkün olan en kısa sürede ayrılmaları çağrısı yapıldı. Açıklamada, ABD hükümetinin Orta Doğu’dan Amerikalıların tahliyesine yardımcı olacak tüm seçenekleri değerlendirdiği belirtildi.

'KARA YOLU İLE AYRILIN'

Irak'tan şu anda ticari uçuşların yapılmadığı, Ürdün, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Türkiye'ye kara yolu üzerinden çıkışın mümkün olduğu bildirilerek, çoğu sınır kapısının açık olduğu ancak bu kapıların önceden haber verilmeden kapanabileceği uyarısında bulunuldu.

ABD vatandaşlarına güvenli olduğunu düşündükleri takdirde kara yolu üzerinden ülkeden ayrılmayı ciddi şekilde değerlendirmeleri tavsiye edildi.

'TEMEL İHTİYAÇLARI STOKLAYIN'

Uyarıda ayrıca, Irak'ta kalmayı tercih eden Amerikalıların uzun süre güvenli bir yerde kalmaya hazır olmaları ve gıda, su, ilaç gibi temel ihtiyaçlarını stoklamaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Irak hava sahasında roket, insansız hava aracı (İHA) ve havan saldırısı riskinin sürdüğü vurgulanırken, İran ve ona bağlı milis grupların Amerikan vatandaşları ve çıkarları için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

Iraklı yetkililerin Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi büyük ölçüde kapattığı belirtilirken, mevcut güvenlik önlemleri nedeniyle ABD vatandaşlarına Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği veya Erbil'deki Başkonsolosluğa gitmemeleri çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA