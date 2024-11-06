İspanya’daki Sel Felaketi: En Az 89 Kişi Kayıp

İspanya’da 29 Ekim’de yaşanan sel felaketi sonucu 217 kişi hayatını kaybetti. Felakette en az 89 kişiden hala haber alınamazken, hükümet, sel mağdurlarına yardım için yaklaşık 11 milyar Euro ödenek ayırdı.

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İspanya’daki Sel Felaketi: En Az 89 Kişi Kayıp

İspanya'nın doğusunda ve güneyinde 29 Ekim’de yaşanan sel felaketinde hala haber alınamayan kişiler var. Sel felaketinden en çok etkilene Valencia’da en az 89 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Valencia Yüksek Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu sayının yalnızca aile üyeleri tarafından kayıp olduğu bildirilen ve kimliklerinin tespit edilebilmesi için kişisel bilgilerini ve biyolojik örneklerini veren kişileri kapsadığı belirtildi.

Başbakan Pedro Sanchez, yaptığı açıklamada, sel mağdurlarına yardım için yaklaşık 11 milyar Euro ödenek ayırdıklarını belirterek, “Hala bulunması gereken kayıp kişiler, yıkılmış, çamur altında kalmış ev ve işyerleri ile ciddi sıkıntılar çeken çok sayıda insan var” dedi.

SEL FELAKETİNDE 217 KİŞİ ÖLDÜ

İspanya’da 217 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Neredeyse tüm can kayıpları Valencia’da yaşanırken, 60’tan fazla can kaybı ise Valencia’da yer alan Paiporta’da kayda geçti.

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Kaynak: İHA

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