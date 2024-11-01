İspanya'daki Felaket Uydu Görüntülerinde! Can Kaybı Katlanıyor

İspanya'da 37 yıl sonra ilk kez bu denli kuvvetli bir yağışın yaşandığı sel felaketinde can kaybı 158'e yükseldi. Kayıplar nedeniyle ölü sayısının yükseleceği öngörülürken, felaketin boyutu uydu görüntülerinde de görüldü.

Son Güncelleme:
İspanya'daki Felaket Uydu Görüntülerinde! Can Kaybı Katlanıyor

İspanya’da yaşamı altüst eden aşırı yağış, 1987 yılından beri ülkede yaşanan en büyük sel felaketi oldu. Sel felaketinden en büyük zararı gören ülkenin doğusundaki Valensiya özerk bölgesindeki Operasyonal Kontrol Merkezi, sel ve su baskınlarından dolayı bölgedeki can kaybının 155'e çıktığını açıkladı.

İspanya'daki Felaket Uydu Görüntülerinde! Can Kaybı Katlanıyor - Resim : 1

Sel felaketinden etkilenen Kastilya-La Mancha bölgesinde de ölü sayısı 3 olarak açıklanırken, İspanya genelinde can kaybı 158 oldu. Yetkililer, hala çok sayıda kayıp olduğu için ölü sayısının artabileceğini belirtirken, Savunma Bakanlığı da felaket bölgesinde mevcut durumda arama ve kurtarma çalışmalarında 1064 askerin görev yaptığını bildirdi.

İspanya'daki Felaket Uydu Görüntülerinde! Can Kaybı Katlanıyor - Resim : 2

'YÜZYILIN EN KÖTÜ DÖNEMİ'

Valensiya'daki 150'den fazla yol trafiğe kapalıyken, Madrid-Valencia tren seferleri en az 15 gün durduruldu. Güvenlik, su ve gıda sorunlarının olduğu bölgede 100 bine yakın kişiye elektrik verilemiyor.

İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), Valensiya bölgesinde "yüzyılın en kötü dönemi" olarak nitelendirdiği yağış hakkında "Normalde 1 yılda alınan yağış, sadece 8 saatte düştü" dedi.

İspanya'daki Felaket Uydu Görüntülerinde! Can Kaybı Katlanıyor - Resim : 3

İspanya'da yaşanan felaket uydu görüntülerine de yansıdı. Görtünüler, sel felaketinden önce 8 Ekim'de ve sel felaketinden sonra 30 Ekim'de Valensiya çevresindeki manzarayı gösteriyor.

İspanya'daki Felaket Uydu Görüntülerinde! Can Kaybı Katlanıyor - Resim : 4

Bir diğer görüntüde ise Valensiya genelinde yaygın bir yıkımı gösteriyor. Burada sel suları tarafından hasar gören bir otoyol görünüyor.

İspanya'daki Felaket Uydu Görüntülerinde! Can Kaybı Katlanıyor - Resim : 5

İspanya'yı Sel Vurdu: Can Kaybı 158'e Yükseldiİspanya'yı Sel Vurdu: Can Kaybı 158'e YükseldiDünya
İspanya'da Sel Felaketinde Ölü Sayısı 95'e Yükseldiİspanya'da Sel Felaketinde Ölü Sayısı 95'e YükseldiDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İspanya sel
Son Güncelleme:
Lübnan Ateşkes Beklerken İsrail'den Hava Saldırısı! Gece Boyunca Bomba Yağdı İsrail'den Hava Saldırısı! Gece Boyunca Bomba Yağdı
İlk Kez Ekilen Mor Şifanın Hasadı Başladı: Çiftçiler Tek Tek Topraktan Çıkardı, Çuval Çuval Sattı İlk Kez Ekilen Mor Şifanın Hasadı Başladı: Çiftçiler Tek Tek Topraktan Çıkardı, Çuval Çuval Sattı
Almanya ve İran Arasında 'İdam' Krizi! Gerilim Tırmanıyor... Konsolosluklar Kapatılacak İki Ülke Arasında 'İdam' Krizi
Mutfak Bezlerinizi Lavabonun Üzerine Sakın Koymayın: Uzmanı Uyardı Mutfak Bezlerinizi Lavabonun Üzerine Sakın Koymayın: Uzmanı Uyardı