İspanya'daki Felaket Uydu Görüntülerinde! Can Kaybı Katlanıyor

İspanya’da yaşamı altüst eden aşırı yağış, 1987 yılından beri ülkede yaşanan en büyük sel felaketi oldu. Sel felaketinden en büyük zararı gören ülkenin doğusundaki Valensiya özerk bölgesindeki Operasyonal Kontrol Merkezi, sel ve su baskınlarından dolayı bölgedeki can kaybının 155'e çıktığını açıkladı.

Sel felaketinden etkilenen Kastilya-La Mancha bölgesinde de ölü sayısı 3 olarak açıklanırken, İspanya genelinde can kaybı 158 oldu. Yetkililer, hala çok sayıda kayıp olduğu için ölü sayısının artabileceğini belirtirken, Savunma Bakanlığı da felaket bölgesinde mevcut durumda arama ve kurtarma çalışmalarında 1064 askerin görev yaptığını bildirdi.

'YÜZYILIN EN KÖTÜ DÖNEMİ'

Valensiya'daki 150'den fazla yol trafiğe kapalıyken, Madrid-Valencia tren seferleri en az 15 gün durduruldu. Güvenlik, su ve gıda sorunlarının olduğu bölgede 100 bine yakın kişiye elektrik verilemiyor.

İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), Valensiya bölgesinde "yüzyılın en kötü dönemi" olarak nitelendirdiği yağış hakkında "Normalde 1 yılda alınan yağış, sadece 8 saatte düştü" dedi.

İspanya'da yaşanan felaket uydu görüntülerine de yansıdı. Görtünüler, sel felaketinden önce 8 Ekim'de ve sel felaketinden sonra 30 Ekim'de Valensiya çevresindeki manzarayı gösteriyor.

Bir diğer görüntüde ise Valensiya genelinde yaygın bir yıkımı gösteriyor. Burada sel suları tarafından hasar gören bir otoyol görünüyor.

Kaynak: AA