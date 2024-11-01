Lübnan Ateşkes Beklerken İsrail'den Hava Saldırısı! Gece Boyunca Bomba Yağdı

Orta Doğu’da katliamlarını sürdüren İsrail, bir kez daha Lübnan’ı hedef aldı. Resmi Lübnan basınında yer alan haberlere göre, Beyrut’un güneydoğu banliyölerinden Ain El Remmaneh mahallesine düzenlenen İsrail saldırılarında en az 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

EN AZ 10 SALDIRI DÜZENLENDİ

İsrail savaş uçaklarının başkent Beyrut’un yanı sıra liman kenti Sur çevresinde alçak uçuş yaptığı belirtilirken, farklı bölgelere yönelik en az 10 saldırının gerçekleştirildiği aktarıldı. İsrail ordusundan saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı. Daha önce Lübnan’ın farklı kesimlerine yönelik birçok saldırı düzenleyen İsrail ordusu, saldırılarda Hizbullah’a ait tesislerin hedef alındığını iddia etmişti.

LÜBNAN ATEŞKES BEKLİYOR

Lübnan Başbakanı Mikati, ABD Başkanı Joe Biden’ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile yaptığı görüşme sonrası ateşkes için umutlu olduğunu ifade etmişti. Mikati, Hochstein’in Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri’ye sunduğu “gizli” bir öneriye değinerek, Litani Nehri’nin güneyinde yalnızca Lübnan ordusunun silahlı kuvvetlerinin bulunması gerektiğini belirtmişti.

İsrail basınında, ABD’nin arabuluculuğuyla hazırlanan bir ateşkes anlaşması taslağı paylaşılmıştı. Taslağa göre İsrail, 7 gün içinde Lübnan’ı terk edecek ve Lübnan ordusu sınır boyunca konuşlanacak. 60 günlük bu süreçte BM, pozisyon değişikliklerini kolaylaştıracak ve Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’a ait silahların kontrolünü sağlayacak.

Kaynak: İHA