İspanya’da Sel Paniği, Ülke Alarma Geçti

İspanya'da son üç haftadır süren şiddetli yağışlar, ülkenin orta bölgelerinde de kendisini hissettirmeye başladı.

Bu gelişmenin ardından yetkililer, Madrid, Toledo ve Avila kentlerinde nehirlere yakın küçük yerleşim yerlerinde yaşayanların evlerinden tahliye edildiğini açıkladı.

Ayrıca başkent Madrid'den geçen Manzanares ve Jarama nehirlerinin taşma riskine karşı alarm seviyesinin artırıldığı da belirtildi. Yerel yönetim tarafından Avila kentinin güneyindeki ilçelerde acil durum ilan edilirken, bölge sakinlerinden zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamaları talep edildi.

Meteoroloji yetkilileri de, İspanya'da mart ayındaki yağışların rekor düzeyde olduğunu açıkladı.

Kaynak: DHA