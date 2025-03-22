Rusya’dan Ukrayna’nın Saldırılarına Yanıt Uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’nın Rus enerji tesislerine yönelik saldırılarına karşılık verme haklarını saklı tuttuklarını açıkladı.

Rusya’dan Ukrayna’nın Saldırılarına Yanıt Uyarısı

Zaharova, Ukrayna’nın Rusya’daki enerji altyapısını hedef alan saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. ABD’nin enerji tesislerine saldırı yapılmaması yönündeki anlaşmasına rağmen Kiev’in saldırılarını sürdürdüğünü belirten Zaharova, 19 Mart’ta Kuban’daki bir akaryakıt deposuna, 21 Mart’ta ise Kursk bölgesindeki Suca doğal gaz ölçüm istasyonuna saldırı düzenlendiğini ifade etti.

"KİEV, BARIŞA UZAK"

Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçlarının konut ve sosyal kurumları kasıtlı olarak hedef aldığını öne süren Zaharova, Kiev yönetiminin müzakere konusunda isteksiz olduğunu ve barış sürecini baltalamak için provokasyonlara başvurduğunu savundu.

Zaharova, Ukrayna’nın bu tür eylemlerine devam etmesi halinde Rusya’nın simetrik karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.

Devlet O Ödemelere Sınırlama Getirdi: Her Ay Hesaba Yatan O Para Artık 2 Yıldan Sonra KesilecekDevlet O Ödemelere Sınırlama Getirdi: Her Ay Hesaba Yatan O Para Artık 2 Yıldan Sonra KesilecekEkonomi

Türkiye'nin 38 Yıllık Özelleştirme Karnesi! Elde Edilen Gelir Açıklandı: 100 Milyar Dolara KoşuTürkiye'nin 38 Yıllık Özelleştirme Karnesi! Elde Edilen Gelir Açıklandı: 100 Milyar Dolara KoşuEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Rusya Ukrayna
Fas’ta Tarihe Işık Tutacak Keşif, İlk Yerleşim Yeri Bulundu Fas’ta Tarihe Işık Tutacak Keşif, İlk Yerleşim Yeri Bulundu
WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda
Trump'tan Türkiye'ye F-35 Şartı! ABD O Fikre Sıcak Bakıyor Trump'tan Türkiye'ye F-35 Şartı
Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı
Hong Kong Uçağında Yangın Paniği Hong Kong Uçağında Yangın Paniği
İsrail Ordusunun Suriye'deki Harekatı Devam Ediyor İsrail Ordusunun Suriye'deki Harekatı Devam Ediyor
ÇOK OKUNANLAR
Faturada Çift Rakamlı Dönem! Hem Elektrik Hem Doğal Gaz: Herkese Yazı Gönderildi, 1 Nisan'da Başlıyor Faturada Çift Rakamlı Dönem
ATV Bir Dizinin Daha Fişini Çekti: İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor ATV'de İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor
Buraya Taşınan Zengin Oluyor: Devlet 4 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek Buraya Taşınan Zengin Oluyor: Devlet 4 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek
İmamoğlu Hakkında Hazırlanan MASAK Raporunun Detayları Ortaya Çıktı MASAK Raporunun Detayları Ortaya Çıktı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kesin Diyerek Tarih Verdi: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Emeklisi Bunu Bekliyordu! Bayram İkramiyelerinde Flaş Gelişme SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kesin Diyerek Tarih Verdi: Emekli Bayram İkramiyelerinde Flaş Gelişme