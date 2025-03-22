Rusya’dan Ukrayna’nın Saldırılarına Yanıt Uyarısı

Zaharova, Ukrayna’nın Rusya’daki enerji altyapısını hedef alan saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. ABD’nin enerji tesislerine saldırı yapılmaması yönündeki anlaşmasına rağmen Kiev’in saldırılarını sürdürdüğünü belirten Zaharova, 19 Mart’ta Kuban’daki bir akaryakıt deposuna, 21 Mart’ta ise Kursk bölgesindeki Suca doğal gaz ölçüm istasyonuna saldırı düzenlendiğini ifade etti.

"KİEV, BARIŞA UZAK"

Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçlarının konut ve sosyal kurumları kasıtlı olarak hedef aldığını öne süren Zaharova, Kiev yönetiminin müzakere konusunda isteksiz olduğunu ve barış sürecini baltalamak için provokasyonlara başvurduğunu savundu.

Zaharova, Ukrayna’nın bu tür eylemlerine devam etmesi halinde Rusya’nın simetrik karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.

Kaynak: AA