Vatikan Duyurdu, Papa Haftalar Sonra Canlı Olarak Görüntü Verecek
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus bir aylık aranın ardından canlı olarak görüntü verecek. Papa’nın yarın hastanenin önünde kendini bekleyenleri pencereden selamlamayı ve onlarla birlikte dua etmeyi planladığı açıklandı.
Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit dolayısıyla 37 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesinde çift taraflı zatürre teşhisiyle tedavi altında olan 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumuna ilişkin, Vatikan Basın Ofisi yeni bilgiler aktardı.
Paylaşılan yeni bilgilere göre, Papa Franciscus, yarın yapılacak geleneksel pazar duası sırasında Gemelli Hastanesi önündekileri pencereden selamlayacak ve onlarla dua edecek.
Bu sayede, bir ayı aşkın süredir hastanede tedavi gören Papa, ilk kez kamuoyu önüne çıkarak kendisini bekleyenleri selamlayacak ve canlı olarak insanların önüne çıkacak.
Kaynak: DHA