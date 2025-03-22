Vatikan Duyurdu, Papa Haftalar Sonra Canlı Olarak Görüntü Verecek

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus bir aylık aranın ardından canlı olarak görüntü verecek. Papa’nın yarın hastanenin önünde kendini bekleyenleri pencereden selamlamayı ve onlarla birlikte dua etmeyi planladığı açıklandı.

Vatikan Duyurdu, Papa Haftalar Sonra Canlı Olarak Görüntü Verecek

Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit dolayısıyla 37 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesinde çift taraflı zatürre teşhisiyle tedavi altında olan 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumuna ilişkin, Vatikan Basın Ofisi yeni bilgiler aktardı.

Paylaşılan yeni bilgilere göre, Papa Franciscus, yarın yapılacak geleneksel pazar duası sırasında Gemelli Hastanesi önündekileri pencereden selamlayacak ve onlarla dua edecek.

Bu sayede, bir ayı aşkın süredir hastanede tedavi gören Papa, ilk kez kamuoyu önüne çıkarak kendisini bekleyenleri selamlayacak ve canlı olarak insanların önüne çıkacak.

Vatikan Duyurdu: Papa Franciscus'in İyileşme Süreci Devam EdiyorVatikan Duyurdu: Papa Franciscus'in İyileşme Süreci Devam EdiyorDünya
Papa’dan Tedavi Gördüğü Hastanede ‘Silahsızlanma’ ÇağrısıPapa’dan Tedavi Gördüğü Hastanede ‘Silahsızlanma’ ÇağrısıDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
Papa
Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir?
Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin
Rusya’dan Ukrayna’nın Saldırılarına Yanıt Uyarısı Rusya’dan Ukrayna’nın Saldırılarına Yanıt Uyarısı
Trump'tan Türkiye'ye F-35 Şartı! ABD O Fikre Sıcak Bakıyor Trump'tan Türkiye'ye F-35 Şartı
ÇOK OKUNANLAR
Faturada Çift Rakamlı Dönem! Hem Elektrik Hem Doğal Gaz: Herkese Yazı Gönderildi, 1 Nisan'da Başlıyor Faturada Çift Rakamlı Dönem
ATV Bir Dizinin Daha Fişini Çekti: İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor ATV'de İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor
Buraya Taşınan Zengin Oluyor: Devlet 4 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek Buraya Taşınan Zengin Oluyor: Devlet 4 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek
İmamoğlu Hakkında Hazırlanan MASAK Raporunun Detayları Ortaya Çıktı MASAK Raporunun Detayları Ortaya Çıktı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kesin Diyerek Tarih Verdi: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Emeklisi Bunu Bekliyordu! Bayram İkramiyelerinde Flaş Gelişme SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kesin Diyerek Tarih Verdi: Emekli Bayram İkramiyelerinde Flaş Gelişme