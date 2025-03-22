Vatikan Duyurdu, Papa Haftalar Sonra Canlı Olarak Görüntü Verecek

Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit dolayısıyla 37 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesinde çift taraflı zatürre teşhisiyle tedavi altında olan 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumuna ilişkin, Vatikan Basın Ofisi yeni bilgiler aktardı.

Paylaşılan yeni bilgilere göre, Papa Franciscus, yarın yapılacak geleneksel pazar duası sırasında Gemelli Hastanesi önündekileri pencereden selamlayacak ve onlarla dua edecek.

Bu sayede, bir ayı aşkın süredir hastanede tedavi gören Papa, ilk kez kamuoyu önüne çıkarak kendisini bekleyenleri selamlayacak ve canlı olarak insanların önüne çıkacak.

Kaynak: DHA