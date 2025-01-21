İspanya’da Limanda Korkutan Patlama! Ölü ve Yaralılar var
İspanya’nın Barselona kentindeki limanda meydana gelen patlama yürekleri ağza getirdi. Patlamada bir kişinin öldüğü, 4 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
İspanya'nın doğusundaki Barselona Limanı’nda, bir deponun bakım çalışmaları sırasında patlama meydana geldi. Korkunç patlamada 1 kişinin öldüğü, 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Barselona Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yangının asetat taşıyan bir tankın patlaması sonucu çıktığı, kimyasal riske yönelik acil durum planının devreye sokulduğu duyuruldu. Riskli bölgede güvenlik çemberi oluşturularak önlemler artırıldı.
Kaynak: DHA
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