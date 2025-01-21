İspanya’da Limanda Korkutan Patlama! Ölü ve Yaralılar var

İspanya’nın Barselona kentindeki limanda meydana gelen patlama yürekleri ağza getirdi. Patlamada bir kişinin öldüğü, 4 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

İspanya’da Limanda Korkutan Patlama! Ölü ve Yaralılar var

İspanya'nın doğusundaki Barselona Limanı’nda, bir deponun bakım çalışmaları sırasında patlama meydana geldi. Korkunç patlamada 1 kişinin öldüğü, 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

İspanya’da Limanda Korkutan Patlama! Ölü ve Yaralılar var - Resim : 1

Barselona Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yangının asetat taşıyan bir tankın patlaması sonucu çıktığı, kimyasal riske yönelik acil durum planının devreye sokulduğu duyuruldu. Riskli bölgede güvenlik çemberi oluşturularak önlemler artırıldı.

Kaynak: DHA

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