İsrail’de Büyük Çatlak! Netanyahu’ya Mektup Göndererek İstifa Etti

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz'a bir mektup göndererek istifa ettiğini bildirdi. Halevi'nin 7 Ekim’deki başarısızlık nedeniyle istifa ettiği öğrenildi.

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İsrail’de Büyük Çatlak! Netanyahu’ya Mektup Göndererek İstifa Etti

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'na karşı başarısızlığının sorumluluğunu üstleneceğine dair istifa sözü vermişti.

İsrail’de Büyük Çatlak! Netanyahu’ya Mektup Göndererek İstifa Etti - Resim : 1

2 yıl 2 aylık görev süresinin ardından Herzi Halevi, verdiği sözü yerine getirdi. Reuters haber ajansının bildirdiğine göre İsrail ordu şefi Herzi Halevi istifa etti.

İsrail’de Büyük Çatlak! Netanyahu’ya Mektup Göndererek İstifa Etti - Resim : 2

Halevi’nin Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz'a bir mektup göndererek istifa kararını duyurduğu bildirildi.

İsrail’de Büyük Çatlak! Netanyahu’ya Mektup Göndererek İstifa Etti - Resim : 3

HALEFİNE DEVRETTİ

Herzi Halevi, yaptığı açıklamada “6 Mart 2025 tarihinde görevime son verilmesini talep ediyorum. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) komutasını niteliksel ve eksiksiz bir şekilde halefime devredeceğim. Konuyla ilgili olarak Savunma Bakanına ve Başbakana bir mektup ilettim” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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