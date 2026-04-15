İslamabad’da 48 Saatlik Bilmece: Trump 'Savaş Bitiyor' Dedi, İran Kapıyı Kapattı

Orta Doğu'daki gerilimi düşürmek için gözlerin çevrildiği Pakistan, ABD ve İran arasındaki tarihi barış müzakerelerinin merkezi olmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e verdiği röportajda süreci "geçmiş zaman" ifadeleriyle tanımlayarak savaşın sona erdiğine dair en güçlü sinyalini verdi.

'İKİ GÜN İÇİNDE BİR ŞEYLER OLABİLİR'

Trump, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yürütülen temaslara işaret ederek önümüzdeki 48 saati kritik bir eşik olarak niteledi. İkinci tur görüşmelerin yakında başlayabileceğini belirten Trump, "İran ile savaşın sona çok yakın olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı. Trump, anlaşma sağlanamaması durumunda İran limanlarına yönelik ablukanın süreceği mesajını da verdi.

'HERHANGİ BİR BİLGİ YOK'

İran’ın devlet haber ajansına konuşan diplomatik kaynaklar ise kamuoyuna yansıyan yeni bir görüşme takviminden haberdar olmadıklarını bildirdi.

Mesajların Pakistan aracılığıyla iletildiği ancak henüz resmen doğrulanmış bir randevu bulunmadığı aktarıldı.





Kaynak: ANKA