Andaman Denizi’nde Can Pazarı: 250 Mülteci Dalgalar Arasında Kayboldu!

Birleşmiş Milletler Mülzeciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Bangladeş'ten yola çıkan bir teknenin Andaman Denizi'nde trajik şekilde battığını açıkladı. 250 mültecinin akıbeti belirsizliğini koruyor.

FIRTINA, DEV DALGALAR VE İNSAN KAÇAKÇILIĞI

UNHCR Bangladeş Ofisi tarafından yapılan resmi açıklamada, teknenin batış nedenlerine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

Aşırı Kalabalık: Kapasitesinin çok üzerinde yolcu taşıyan teknenin dengesini kaybettiği belirtildi.

Hava Muhalefeti: Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar ve yüksek dalgalar alabora sürecini hızlandırdı.

İnsan Kaçakçılığı: BBC'nin haberine göre, mültecilerin Malezya'ya ulaşmak amacıyla kaçakçı şebekeleri tarafından derme çatma teknelere bindirildiği saptandı.

Bu olayın Arakanlı Müslümanların durumunu gözler önüne serdiği belirtilen açıklamada, Bangladeş'teki Arakanlı mültecilere yönelik yardımların sürdürülmesi çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA