İskoçya'nın yeni başbakanı Hamza Yusuf oldu

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) Genel Başkanı Nicola Sturgeon'ın hem başbakanlıktan hem de parti genel başkanlığından istifasının ardından parti başkanlığına aday olan Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanı Hamza Yusuf, liderlik yarışını kazandı. Göçmen bir ailenin çocuğu olan Pakistan asıllı Yusuf, İskoçya'nın ilk beyaz olmayan ve Müslüman başbakanı oldu.

Yaptığı konuşmada İskoçya'nın bağımsızlık mücadelesine değinen 38 yaşındaki Yusuf, "Şimdi bağımsızlığa, daha önce hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var" dedi.

Şubat ayının başında Nicola Sturgeon'ın istifasının ardından İskoç Ulusal Partisi genel başkanlığı için adaylığını açıklayan Yusuf, "Kendimi İskoçya'nın bir sonraki Başbakanı ve Ulusal Parti lideri pozisyonu için aday olarak sunmaya karar verdim" ifadelerini kullanmıştı.

HAMZA YUSUF KİMDİR?

Göçmen bir ailenin çocuğu olan Pakistan asıllı Hamza Yusuf, İskoçya'nın ilk beyaz olmayan ve Müslüman başbakanı oldu. İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) yeni lideri olarak seçilen Yusuf, 2021'den bu yana Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanı olarak görev yapıyordu. Yusuf, 2018'den 2021'e kadar ise Adalet Bakanı olarak görevliydi.

38 yaşındaki Yusuf, Glasgow Üniversitesi'nde siyaset okudu. 2011 yılında milletvekili olarak seçilmeden önce SNP’nin İletişim Direktörlüğü’nü üstlendi. Yusuf, 2011’de partiden milletvekili adayı oldu ve İskoçya seçimlerinde Glasgow milletvekili seçildi.

Sturgeon'un SNP lideri ve İskoçya Başbakanı olarak istifa etme kararının açıklanmasının ardından Yusuf, şubat ayında liderlik seçimleri için adaylığını açıkladı.