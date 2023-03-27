ABD'de iflas eden Silikon Vadisi Bankası satıldı

ABD'de iflas ederek piyasalarda çalkantıya yol açan Silikon Vadisi Bankası (SVB), First Citizens Bank'e satıldı. Varılan devir anlaşmasına göre, First Citizens bankası, SVB'nin yaklaşık 16,5 milyar dolarlık iskontosunu ve 72 milyar dolarlık varlığını satın alırken yaklaşık 90 milyar dolarlık menkul kıymet ve diğer varlıkları ise düzenleyici kuruluş Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun (FDIC) tasfiye bölümünde tutulacak.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, FDIC'den yapılan açıklamaya göre, SVB'nin devralınması anlaşması uyarınca, 17 eski SVB şubesinin tümü bugünü First Citizens markası altında açık olacak.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Kuzey Carolina merkezli olan ve kendisini 'ABD'nin en büyük aile bankası olarak' adlandıran First Citizens, son yıllarda iflas eden bir bankayı devralan en büyük kurum oldu. FDIC, SVB'nin mevduat sigorta fonu için yaklaşık 20 milyar dolarlık maliyet yaratacağını açıkladı. SVB müşterilerine, hesaplarının tamamen taşınacağı First Citizens'tan yapılacak ikinci bir duyuruya kadar kendi şubelerini kullanmaya devam etmeleri tavsiye edildi.

SVB'nin iflasının ardından dünya çapında banka hisseleri keskin şekilde düşmüş, bu durum istikrarın zarar göreceği yönünde endişeleri doğurmuştu. SVB'nin İngiltere kolu ise ay başında 1 pounda HSBC tarafından satın alınmıştı.

PİYASALARDA GERGİNLİK DEVAM EDİYOR

İsviçre merkezli bankacılık devi Credit Suisse, hisselerindeki rekor seviyedeki düşüşün ardından rakibi UBS tarafından satın alınmıştı. Almanya'nın en büyük bankası olan Deutsche Bank hisseleri ise 24 Mart Cuma günü bir noktada yüzde 14 değer kaybetmişti. Bugün piyasaların açılmasıyla yüzde 3 civarında yükseldi.

SVB, müşterilerinin birkaç saat içinde milyarlarca doları hesaplarından çekmesi sonrası iflas etmişti. Onu New York merkezli, kripto para üzerine yoğunlaşan Signature Bank'ın piyasa düzenleyicileri tarafından kapatılması izledi. Bu, ABD'de 2008'deki küresel mali kriz sonrası kayıtlara geçen en büyük iki banka iflası oldu.

'PİYASALARI GERÇEKLİK DEĞİL, PSİKOLOJİ ÇALIŞTIRIYOR'

Fazi oranları, 2008 küresel mali krizi ve ardından Covid-19 pandemisi sırasında ekonomik büyüme teşviği olarak merkez bankaları tarafından keskin bir şekilde düşürüldü. Ancak, geçtiğimiz yıl boyunda faizler artınca, bu durum yatırım değerlerini vurdu. Bazı yatırımların parasını bünyesinde tutan bankaların iflasına giden yol açıldı.

Böyle bir darbe yiyen finansal piyasaların bankacılık sektöründe başka problemlere de yok açabileceği belirtiliyor. Ancak, dünya genelinde merkez bankaları bankacılık sisteminin güvenli olduğunu ve sermayenin yerinde olduğunu vurguluyor.

Standard Chartered bankasının Avrupa ve ABD araştırmalarının başındaki Sarah Hewin BBC Today programında 'piyasaları şu anda gerçeklikten ziyade psikolojinin çalıştırdığını' söyledi. IMF Başkanı Kristalina Georgieva da 26 Mart Pazar günü 'tetikte olmak gerektiğini' ifade etti, 'finansal istikrardaki risk artışının kesinliği' konusunda uyardı.