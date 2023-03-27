Almanya'da grev: Ulaşım durma noktasına geldi!

Almanya’da ulaşım sektörü çalışanları, sendikaların çağrısı üzerine grev başlattı. Grev nedeniyle Almanya'da toplu ulaşım durma noktasına geldi.

Son Güncelleme:
Almanya'da grev: Ulaşım durma noktasına geldi!

Almanya’da işçi sendikası Verdi ile demiryolu çalışanları sendikası EVG'nin çağrısı üzerine ulaşım sektörü çalışanları gece yarısından itibaren greve başladı.

Havaalanları, limanlar, demiryolları, otobüsler ve metro çalışanları, 24 saat grev yapacak. Almanya Havalimanları Birliği yaklaşık 380 bin yolcunun grevden etkilendiğini açıklarken, ülkede toplu ulaşım durma noktasına geldi.

Almanya'nın ulusal demiryolu işletmecisi Deutsche Bahn, grev kararını gereksiz ve bir amaca hizmet etmeyen eylem olarak nitelendirirken, bazı sendikalar da grev çağrısı yapan sendikaların ölçüsüz taleplerde bulunduğunu belirtti.

Almanya'da grev: Ulaşım durma noktasına geldi! - Resim : 1

SENDİKA ZAM İSTEDİ

İşçi sendikası Verdi, artan yaşam maliyetleri karşısında maaşlarının yetersiz kaldığı gerekçesiyle ulaşım sektörü çalışanları için zam talep ediyor. Sendika, çalışanlar için yüzde 10.5 ya da en az 500 euro zam yapılmasını isterken, EVG ise yüzde 12’lik bir artış yapılmasını savunuyor.

YENİ MÜZAKERELER BAŞLAYACAK

Bugün sendika ve işverenler arasında yeni müzakereler başlayacak. Ülkede son yıllarda gerçekleştirilen en geniş çaplı iş bırakma kararıyla sendikalar, işverenler üzerinde baskı oluşturmayı amaçlıyor.

Grev çağrısı yapan ve Almanya'nın en büyük sendikaları arasında yer alan Verdi 2.5 milyon, EVG ise 230 bin çalışanı temsil ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Almanya Grev
Son Güncelleme:
Kremlin'den Putin'in Türkiye'yi ziyaret edeceği iddiasına yalanlama Kremlin'den Putin'in Türkiye'yi ziyaret edeceği iddiasına yalanlama
Star TV'de neler oluyor? İddialı dizinin final bölümü çekildi Star TV'de neler oluyor? İddialı dizinin final bölümü çekildi
FOX TV apar topar yayına ara kararı aldı! Flaş duyuru FOX TV apar topar yayına ara kararı aldı! Flaş duyuru
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinde yeni engel: Bizi eleştirmenizden sıkıldık, onay süreci uzayacak Bizi eleştirmenizden sıkıldık, onay süreci uzayacak
ÇOK OKUNANLAR
'İkinci tur' senaryosu dikkat çekti: Kılıçdaroğlu'nun oy oranında durum ne, İnce ve Oğan sonucu nasıl etkiler? Kılıçdaroğlu'nun oy oranında durum ne, İnce ve Oğan sonucu nasıl etkiler?
Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu! AKP'den maaş ve bayram ikramiyesi oyunu!
Endişeler artıyor: Dolar/TL'de 'durgunluk' korkusu! Dolar/TL'de 'durgunluk' korkusu!
Selçuk Geçer, dolarda zincirlerin kopacağı seviye için tarih verdi Selçuk Geçer, dolarda zincirlerin kopacağı seviye için tarih verdi
Maaşları hala bağlanamayan EYT'liler bayram ikramiyesi alabilecek mi? Maaşları hala bağlanamayan EYT'liler bayram ikramiyesi alabilecek mi?