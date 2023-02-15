İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon istifa etti

İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon görevinden istifa ettiğini açıkladı

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon istifa etti

İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon istifa ettiğini açıkladı. İskoçya'nın en uzun süre bu görevde bulunma başarısını gösteren lideri, istifa etmesine neden olarak ise "siyasette hizmet etmenin bir parçasının da başkasına yol verme zamanının geldiğini bilmek olduğunu" ifade etti.

Bu kararı verirken çok zorlandığını ifade eden Sturgeon, ancak işinin yarattığı baskının "acımasız" olduğunu ve kendisinin bir siyasetçi olduğu kadar bir insan da olduğunu söyledi.

Sturgeon, 2014 yılındaki başarısız bağımsızlık referandumunun ardından Alex Salmond'dan Bölgesel Hükümet Başbakanlığı görevini devralmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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