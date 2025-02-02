İşçiler 46 Şehirde Sokaklara Çıktı, Hedeflerinde Meclis Var

İspanya'nın iki büyük işçi sendikası, İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CCOO) ve Çalışanlar Genel Birliği (UGT), "sosyal haklar partiler üstüdür" sloganıyla 46 kentte protesto gösterisi gerçekleştirdi.

BÜYÜK TEPKİ

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin 22 Ocak'ta sunduğu, emekli maaşlarında ve asgari ücrette artış, toplu ulaşım araçlarının fiyatlarında indirim, sosyal yardıma muhtaç kişilere yapılan yardımların uzatılması, Valensiya'daki sel felaketi mağdurlarına yardım gibi sosyal içerikli bazı düzenlemeleri de kapsayan kanun hükmündeki kararnamenin Meclis'te reddedilmesi İspanya genelinde büyük tepkiye neden oldu.

"SOSYAL HAKLAR PARTİLER ÜSTÜDÜR"

Madrid ve Barselona başta olmak üzere 46 şehirde sokaklara dökülen CCOO ve UGT üyeleri, azınlık koalisyon hükümetinin hazırladığı ve ‘torba yasa’ olarak Meclis'e sunduğu kararnamelerin reddedilmesi ve sonrasında yaşanan bir takım siyasi tartışmalardan dolayı öncelikle muhalefetteki sağ partiler olmak üzere tüm siyasi partileri hedef tahtasına oturttu.

"Sosyal haklar partiler üstüdür" mesajı veren söz konusu iki sendikadan yayımlanan ortak açıklamada, "İnsanlar ve onların hakları, siyasi partilerin aralarındaki mücadelenin veya bazı siyasi partilerin çıkarlarının esiri olamaz" ifadeleri yer aldı.

Manifestoda, 10 milyondan fazla emeklinin, 2 milyon kadar asgari ücretlinin, Valensiya'daki sel felaketi mağdurlarının, toplu ulaşım kullanan 20 milyondan fazla kişinin ve sosyal yardım alan yoksul ailelerin Meclis'te engellenen kararnamelerden dolayı zor durumda olduğuna vurgu yapılırken, düzenlemenin bir anca Meclis’ten geçirilmesi talep edildi.

Kaynak: AA