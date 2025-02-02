Irak Meclisi'nden 'Petrol' Kararı

Irak Meclisi, IKBY'den her varil petrolün çıkarılıp taşınmasının maliyetini 16 dolar olarak belirleyen bütçe yasası düzenlemesini onayladı.

Irak Meclisi'nden 'Petrol' Kararı

Irak Meclisi'nde yapılan oturumda, 2023, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan mali bütçe değişiklikleri onaylandı. Söz konusu değişiklikler arasında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden (IKBY) çıkarılan her varil petrolün çıkarılıp taşınmasının maliyetinin 16 dolar olarak belirlenmesi de yer alıyor.

Bölgeden ihraç edilecek petrolün Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) veya Federal Petrol Bakanlığı'na teslimine başlanacak ve üretim ve taşıma masrafları federal Petrol Bakanlığı tarafından karşılanacak.

ÜÇ YILIN BÜTÇESİ ONAYLANMIŞTI

Değişikliklere göre ayrıca 60 gün içerisinde, uluslararası uzman bir danışman tarafından her sahadan bir varil petrolün ayrı ayrı çıkarılıp taşınmasının maliyeti belirlenecek.

Irak Meclisi, 12 Haziran 2023 tarihinde 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait bütçeyi birden onaylamıştı.

Kaynak: AA

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