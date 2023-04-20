İran’da bir yılda 600 tondan fazla uyuşturucu yakalandı

İran Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Kasım Rizayi, bir yıllık sürede 600 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

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İran’da bir yılda 600 tondan fazla uyuşturucu yakalandı

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Yezd eyaletine ziyarette bulunan Rizayi, uyuşturucu sorununun ülke için önemli bir tehdit olduğunu belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğünün bu konuda geçen yıl (21 Mart 2022 ile 21 Mart 2023 arasında) pek çok önlem aldığını aktaran Rızayi, bu önlemler sayesinde 600 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.

Rızayi, uyuşturucu bağımlılarının ülkede birçok suça karıştığını ve küçük suçların yüzde 40'ından fazlasının bu kişilerden kaynaklandığını ifade etti.

Kaynak: AA

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Uyuşturucu
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