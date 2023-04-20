ABD’de hortum: 2 ölü

ABD’nin Oklahoma eyaletinde çıkan hortum nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD’de hortum: 2 ölü

ABD’nin Oklahoma eyaletinde görülen hortum hayatı felç etti. McClain County’deki evlerde ve bazı yapılarda büyük hasar meydana geldi.

Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. McClain County Acil Durum Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Cole kasabasında 2 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılara müdahale edildiği bildirildi. Ekiplerin arama-kurtarma çalışmalarına devam ettiği, ölü sayısının artabileceği aktarıldı. Ayrıca bazı sakinlerin sığınaklarda mahsur kaldığı belirtildi.

Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden Poweroutage.us’e göre eyalette 20 bin abone hortum nedeniyle elektriksiz kaldı.

Kaynak: İHA

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