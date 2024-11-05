İran'ın İsrail'e Bir Sonraki Saldırısı Nasıl Olacak? 'Füzelerle Yetinmeyecekler...'

İsrail’in Orda Doğu’da yarattığı gerilim birçok ülkeye sıçrarken, İran’ın Tel Aviv’e yönelik bir sonraki saldırısına ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya çıktı. ABD’de yayın yapan Wall Street Journal’e konuşan Mısırlı bir devlet yetkilisi, İran’ın İsrail’e sonraki saldırısı için Kahire’yi bilgilendirdiğini söyledi.

Mısırlı yetkili, İran’ın sonraki saldırısının diğer saldırılardaki gibi yalnızca füze ve insansız hava araçlarıyla yapılmayacağını söyledi. Habere göre, misillemede kullanılacak füzeler çok daha güçlü savaş başlıklarına sahip olacak ve İran ordusunun da operasyona katılacak.

İsmini vermek istemeyen kaynak, İran’ın İsrail askerî tesislerini “geçen seferkinden çok daha agresif bir şekilde” hedef alacağını ve bunun için Irak topraklarını kullanabileceğini iddia etti.

PEZEŞKİYAN ATEŞKESİ İŞARET ETMİŞTİ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da kabine toplantısının ardından İran’ın İsrail’in saldırısına karşılık vereceklerini ancak İsrail’in bölgede saldırganlığı durdurup, ateşkesi kabul etmesi halinde, bu karşılığın türünün ve şiddetinin değişiklik gösterebileceğini açıkladı.