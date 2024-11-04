İsrail Suriye'nin Başkenti Şam'a Hava Saldırısı Düzenledi

Lübnan ve Filistin'e düzenli olarak saldıran İsrail şimdi de Suriye'ye saldırdı. İsrail ordusu Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Hizbullah'ın istihbarat birimine hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

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İsrail Suriye'nin Başkenti Şam'a Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam yakınlarındaki Sayeda Zeinab bölgesine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. İsrail ordusu, saldırıda Hizbullah'ın istihbarat birimine ait altyapı ve varlıkların hedef alındığını aktararak, Suriye'deki Hizbullah biriminin istihbarat toplama ve değerlendirmeden sorumlu olduğunu belirtti. Saldırıdaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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Kaynak: İHA

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