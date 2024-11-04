Kuzey Kore Askerleri Rusya'da! Güney Kore'den Ukrayna'ya Silah Yardımına Yeşil Işık

Ukrayna ve Rusya’da savaş devam ederken Kuzey Kore askerlerinin Rusya’da eğitim görmesi dünya gündeminde. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşta Rusya'nın yanında yer alması halinde, Seul'ün Kiev'e silah sağlayabileceğini söyledi.

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Kuzey Kore Askerleri Rusya'da! Güney Kore'den Ukrayna'ya Silah Yardımına Yeşil Işık

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçen hafta yaptığı açıklamada, Moskova'nın yaklaşık üç yıldır devam eden savaşta asker gücünü arttırmak için Rusya'da 10 bin kadar Kuzey Kore askerinin eğitim gördüğünü belirterek, Ukrayna ve Güney Kore istihbaratının daha önce yaptığı açıklamaları doğruladı. Analistlere göre, Güney Kore için Rusya ve Kuzey Kore arasındaki bu iş birliği, Kuzey Kore'nin Rusya'dan tazminat olarak nükleer teknoloji alabileceği korkusunu arttırdı.

Öte yandan, Kuzey Kore geçen hafta 86 dakikalık rekor bir uçuş süresi kaydeden Hwasong-19 adlı yeni bir katı yakıtlı kıtalararası balistik füze denemesi yaptı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşta Rusya'nın yanında yer alması halinde, Kiev'e potansiyel silah tedariki de dahil olmak üzere karşılık verme sözü verdi. Yoon, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile geçen hafta düzenlediği ortak basın toplantısında, ''Kuzey Kore, Rusya-Kuzey Kore iş birliğinin bir parçası olarak Ukrayna savaşına özel kuvvetler gönderirse, Ukrayna'yı aşamalı olarak destekleyeceğiz ve ayrıca Kore Yarımadası'nda güvenlik için gerekli önlemleri gözden geçirip uygulayacağız” dedi.

Kuzey Kore Askerleri Rusya'da! Güney Kore'den Ukrayna'ya Silah Yardımına Yeşil Işık - Resim : 1

GÜNEY KORE, UKRAYNA’YA İNSANİ YARDIMDA BULUNUYORDU

Güney Kore, şimdiye kadar Ukrayna’ya doğrudan sadece insani yardımda bulunmuş; bunun dışından NATO üyelerine silah tedarik ederek Ukrayna’ya silah yardımlarında dolaylı bir rol oynamıştı. Ancak Güney Kore, şimdiye kadar izlediği yolun dışına çıkarak, Ukrayna'ya doğrudan silah tedarik edebileceğini açıkladı.

'BİR SAVAŞA GİRMEK HÜKÜMETİN POLİTİKALARINA AYKIRI'

Uzmanlara göre, Güney Kore'nin böyle bir hamlesi aynı zamanda, barışçıl kullanımlar dışında çatışma bölgelerine ölümcül silahlar göndermesini yasaklayan Dış Ticaret Yasası'nda da revizyon yapılmasını gerektirecek.

Kuzey Kore Askerleri Rusya'da! Güney Kore'den Ukrayna'ya Silah Yardımına Yeşil Işık - Resim : 2

Güney Kore Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler profesörü olan Son Key-young, konuya ilişkin, “On yıllardır doğrudan savaşa girmeden göreceli istikrarı sağlayabilmiş bir ülke olarak, bir savaşa girmek toplumumuzun eğilimlerine ve hükümetin politikalarına aykırıdır. Aykırı bir örnek olan Vietnam Savaşı'na baktığımızda bile Güney Kore'nin önemli miktarda asker göndermesinin tek nedeni, Güney Kore'deki ABD güçlerinin üslerinden ayrılmasını istemememizdi” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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