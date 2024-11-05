Trump ve Harris Son Kozlarını Paylaştı: Kritik Seçim Öncesi Nefesler Tutuldu

ABD başkanlık seçimlerinde sona yaklaşılırken, Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump ve Demokrat Parti adayı Kamala Harris, seçim gününden önce son mitinglerini Pennsylvania’da yaparak seçmenlere son vaatlerini iletti. Trump, Pittsburgh’daki büyük mitingde ekonomik vaatlerini öne çıkararak destekçilerine seslenirken, Harris Allentown ve Reading şehirlerinde özellikle kadın seçmenler ve yerel azınlık gruplarıyla buluştu. Çetin geçen seçim sürecinin sonuna gelirken kamuoyu yoklamaları her iki adayı neredeyse başa baş gösteriyor, bu da seçim sonucunun birkaç gün boyunca belirsiz kalabileceği endişesini doğuruyor.

SEÇİMDE REKOR HARCAMALAR

Analitik şirketi AdImpact’in verilerine göre, iki parti seçmenlere ulaşmak için 2.6 milyar dolar harcadı. Bu büyük bütçenin önemli bir kısmı televizyon, sosyal medya reklamları ve özellikle Pennsylvania gibi kritik eyaletlerde yapılan saha çalışmalarına ayrıldı. Trump, dört yıllık bir aradan sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturmak için ekonomik güvenlik, güçlü sınır politikaları ve suç oranlarının düşürülmesi gibi konuları kampanyasının merkezine koydu. Harris ise kürtaj hakkı, kadın hakları ve sağlık hizmetlerine erişimi öne çıkararak daha sosyal bir politika izledi.

KADINLAR 'HARRİS', ERKEKLER 'TRUMP' DİYOR

Seçim sürecinde özellikle kadın seçmenlerin tercihleri oldukça önem kazandı. Ekim ayında Reuters/Ipsos’un yaptığı bir anket, Harris’in kadın seçmenler arasında yüzde 50’ye karşı yüzde 38 ile Trump’ın önünde olduğunu gösterirken, erkek seçmenlerde ise Trump’ın yüzde 48’e yüzde 41 ile üstün olduğunu ortaya koydu. Kadınların bu seçimde yüksek oranda oy kullanma eğiliminde olduğu gözlemlenirken, teknoloji milyarderi ve Trump destekçisi Elon Musk’ın, X sosyal medya platformunda “Erkekler oy kullanmalı!” şeklindeki çıkışı dikkat çekti. Musk ayrıca oy kullanma taahhüdünde bulunan seçmenlere 1 milyon dolar ödül vaat eden bir kampanya başlattı, ancak bu hamle hukuki tartışmalara neden oldu. Pennsylvania’daki bir hakim Musk lehine karar vererek bu kampanyanın yasal olduğunu belirtti.

TARTIŞMALI KÜRTAJ POLİTİKALARI

2022’de ABD Yüksek Mahkemesi’nin kürtaj hakkını eyalet yönetimlerine bırakmasından sonra Trump, kürtaj karşıtı görüşleriyle birçok kadın hakları savunucusu tarafından eleştirildi. Trump, kadınları koruyacağını iddia etse de kürtaj yasakları konusundaki duruşu, birçok kadın seçmeni Harris’e yöneltti. Harris, kürtaj hakkını ulusal düzeyde koruma sözü vererek Trump’ın kadın hakları konusundaki politikalarını “kadın düşmanı” olarak nitelendirdi. Harris, “Eski zamanlara dönmeyeceğiz; kadınların bedenleri ve hakları üzerinde denetim kuran bir yönetim anlayışını kabul etmeyeceğiz,” diyerek destekçilerine güçlü bir mesaj verdi.

İKİ ADAYDAN SAVAŞLARI SONLANDIRMA VAADİ

Her iki aday da dış politikada savaşları sonlandırma taahhüdü verdi. Trump, özellikle Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmayı sona erdirmeye yönelik planlarından bahsederek, seçilmesi halinde bu savaşı bitireceğini söyledi. Harris ise Ukrayna’ya olan desteği sürdürmeyi vadederken, bu ülkenin zor günlerle karşı karşıya kalabileceğini belirtti. İsrail konusunda her iki adayın da desteği tam olsa da İsraillilerin çoğunluğunun Trump’a daha yakın olduğu biliniyor. Trump, İsrail’e “savaşı tam olarak bitirmeleri için” destek verme sözü verirken, Harris’in daha temkinli bir tavır takınması bazı Yahudi cemiyetleri tarafından eleştirildi. Biden yönetiminin İsrail’e yönelik silah desteğini kesebileceği yönündeki söylemleri, Harris’in kampanyasında tartışma yaratan konulardan biri oldu.

Seçim sonucunun netleşmesinin günler alabileceği belirtiliyor. Trump’ın 2020’deki yenilgisinin ardından seçim sonuçlarına yönelik güvenini açıkça sorgulamış olması, bu seçimde de olası bir yenilgi durumunda benzer tepkiler vereceğine dair sinyaller veriyor. Harris ise birleştirici bir mesaj vererek, “tüm Amerikalıların” başkanı olacağına dair söz verdi.

ABD’nin en önemli ve yüksek nüfuslu salıncak eyaletlerinden biri olan Pennsylvania, her iki aday için de büyük önem taşıyor. Bu eyalette alınacak her bir oyun, seçim sonucuna doğrudan etki edebileceği göz önüne alındığında, Trump ve Harris’in son mesajları, eyalet seçmenleri için özel bir anlam taşıyor. Bugünkü oylamanın ardından sonuçların birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.