Türkiye'ye Dönerken Havaalanında Gözaltına Alındı... ABD'de Bir Türk Vatandaşı Tutuklandı

ABD, Venezuela yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Türk vatandaşı Taşkın Torlak'ı Miami'de tutukladı. Torlak'ın, Venezuela petrolünü gizli yollarla taşımak için komplolar kurduğu iddia ediliyor.

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Türkiye'ye Dönerken Havaalanında Gözaltına Alındı... ABD'de Bir Türk Vatandaşı Tutuklandı

ABD'de 37 yaşındaki Türk vatandaşı Taşkın Torlak, Venezuela'ya yönelik yaptırımları delme suçlamasıyla Florida'da tutuklandı. ABD Savcısı Matthew Graves, Torlak’ın, Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA ile bağlantılı bir komplo kurarak ABD yaptırımlarını ihlal ettiğini iddia etti.

İddiaya göre Torlak ve suç ortakları, Venezuela petrolünü taşımak için karmaşık bir plan oluşturmuş ve bu planda tankerlerin kimliklerini gizlemek amacıyla gemi isimlerinin ve bayraklarının değiştirilmesi, gemi isimlerinin boyayla veya battaniyelerle kapatılması gibi yöntemler kullanılmış.

Türkiye'ye Dönerken Havaalanında Gözaltına Alındı... ABD'de Bir Türk Vatandaşı Tutuklandı - Resim : 1

MİAMİ'DE GÖZALTINA ALINDI

Türkiye gazetesinin aktardığına göre, ABD Adalet Bakanlığı, Torlak ve diğer kişilerin, PDVSA ile iş birliği yaparak Venezuela’dan petrol taşıma karşılığında onlarca milyon dolar kazandığını belirtti. Torlak'ın ABD'den Türkiye'ye dönerken Miami’de gözaltına alındığı ve Venezuela petrolüne uygulanan yaptırımları deldiği iddialarına dair soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

Türkiye'ye Dönerken Havaalanında Gözaltına Alındı... ABD'de Bir Türk Vatandaşı Tutuklandı - Resim : 2

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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