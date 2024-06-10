İran'dan ABD'ye: Gazze'deki ateşkes konusunda ciddi değil

ABD’nin Gazze’de kapsamlı ateşkes anlaşmasını değerlendiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ateşkes konusunda ciddi olmadığını söyledi.

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İran'dan ABD'ye: Gazze'deki ateşkes konusunda ciddi değil

İran Dışişleri Bakanlığında düzenlenen haftalık basın toplantısında konuşan Bakanlık Sözcüsü Nasır Kenani, ülkesinin dış politika gündemini ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

İsrail'in yüzlerce Filistinli sivili öldürdüğü Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırısını "acımasız ve insanlık dışı bir suç" olarak niteleyen Kenani, "Amerikan ve İngiliz güçlerinin bu operasyonda rol oynadığı bilgileri var. Bu da 700'den fazla masum Filistinlinin üçlü operasyonda öldürüldüğü anlamına geliyor." dedi.

ABD'nin Gazze'de kapsamlı ateşkes için sunduğu öneriyi değerlendiren Kenani, ABD, işlenen tüm suçlarda Siyonist rejimin yanında olmuştur. Hiçbir kanıt ABD'nin ateşkes konusunda ciddi olduğunu göstermiyor. ABD, ciddi ise öncelikle Siyonist rejimin silah cephaneliğini doldurmaktan vazgeçmelidir." diye konuştu.

Kenani, ülkesinin de üye olduğu BRICS'e yeni üyelerin kabulü konusunun Rusya'da yapılan BRICS ülkeleri dışişleri bakanları toplantısının gündem maddeleri arasında yer aldığını belirtti.

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BİDEN'IN DUYURDUĞU ATEŞKES ÖNERİSİ

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Biden, önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu,"belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu. Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirme tehdidinde bulunmuştu.

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Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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