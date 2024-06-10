İsrail'de yolsuzluk soruşturması: Ulaştırma Bakanlığına baskın

İsrail polisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında Batı Kudüs’te bulunan Ulaştırma Bakanlığı ofislerine baskın yaptı.

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İsrail'de yolsuzluk soruşturması: Ulaştırma Bakanlığına baskın

İsrail’de polis, Ulaştırma Bakanı Miri Regev’in kendisini siyasi yardımda bulunan yerel yetkililere sistematik olarak “ayrıcalık” yaptığı haberlerinin basında yer bulmasının ardından Ulaştırma Bakanlığı'ndaki faaliyetlerle ilgili “dolandırıcılık” ve “görevi kötüye kullanma” şüphesiyle soruşturma başlattığını açıkladı. Yolsuzluk soruşturması çerçevesinde Batı Kudüs’te bulunan Ulaştırma Bakanlığı ofislerine baskın yapan polis ofislerde arama yaparak bazı belgelere el koydu.
Polis, Bakan Regev’in soruşturmanın konusu olup olmadığına dair açıklama yapmadı.

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İsrail basınında yer alan haberlerde, Regev’in, Likud’un ön seçimlerinde belediye başkanları ve yerel yetkililerden aldığı destek düzeyine göre şehirleri sıraladığı, şehirlere ve belediyelere kendisine verdikleri destek oranında kolaylık sağladığı iddia edildi.

Kaynak: İHA

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