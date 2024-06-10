Güney Kıbrıs'ta AP seçimine damga vurdu: Genç Youtuber Fidias Panayotu milletvekili seçildi

Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılan genç Youtuber damga vurdu. 24 yaşındaki Fidias Panayotu, bağımsız aday olarak katıldığı seçimde iki partinin oy oranlarından daha yüksek oy alarak AP’ye milletvekili seçildi.

Güney Kıbrıs'ta AP seçimine damga vurdu: Genç Youtuber Fidias Panayotu milletvekili seçildi

Avrupa Birliği'nin (AB) 27 üyesinde 6-9 Haziran'da AP seçimleri yapıldı.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) Rum basınına dayandırdığı haberine göre, GKRY'de YouTuber Panayotu, iki partinin oy oranlarının önüne geçip yüzde 19,3 (71 bin oy) ile AP'ye milletvekili seçildi.

Gayriresmi sonuçlara göre, yüzde 24,8 oy alan muhafazakar merkez sağ Demokratik Seferberlik Partisinden (DİSİ) 2 milletvekili AP'ye girmeye hak kazandı.

Aşırı sol Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) yüzde 21,5 oyla, aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Ulusal Halk Cephesi (ELAM) partisi yüzde 11,2 oyla ve Demokrat Parti (DİKO) yüzde 9,7 oyla birer milletvekili çıkardı.

GKRY'den AP'ye 6 üye gönderilecek.

TWİTTER’IN GENEL MERKEZİ ÖNÜNDE KAMP KURMUŞTU

YouTuber Fidias Panayotu, Elon Musk'a sarılmak için Twitter'ın genel merkezinin önünde günlerce kamp kurmasıyla tanınıyor.

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Kaynak: AA

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