ABD'den ateşkes için ilk adım: Blinken, Orta Doğu turuna çıkıyor

Gazze'de ateşkes görüşmeleri için yeni bir Orta Doğu turuna çıkacak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in bu kapsamda ziyaret edeceği ülkeler belli oldu

ABD'den ateşkes için ilk adım: Blinken, Orta Doğu turuna çıkıyor

Blinken, 10-12 Haziran'da Mısır, İsrail, Ürdün ve Katar'da temaaslarda bulunacağını duyurdu. Gazze'de ateşkes görüşmeleri için yeni bir Orta Doğu turuna çıkacak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 10-12 Haziran'da Mısır, İsrail, Ürdün ve Katar'da temaslarda bulunacak ve ateşkes ısrarını sürdürecek.

BAKANLIKTAN YAZILI AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Blinken'ın 10 Haziran'da 3 günlük Orta Doğu turuna çıkacağı belirtildi.

Blinken'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu 3 aşamalı ateşkes önerisinin ardından taraflar arasındaki müzakere sürecini hızlandırmak için bölgede yakın diplomatik temaslarda bulunacağı vurgulanan açıklamada, "Bakan Blinken, şu an masada bulunan ve geçen ay Hamas'ın sunduğu teklifle neredeyse aynı olan teklifi kabul etmesinin önemini vurgulayacak" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Blinken’ın ateşkes önerisinin hem İsrail hem de Filistin tarafına nasıl fayda sağlayacağını vurgulayacağı kaydedildi.

Reisi'nin ölümü sonrası... İran'da, cumhurbaşkanlığı seçimleri için yarışacak 6 ismi açıklandı Reisi'nin ölümü sonrası, cumhurbaşkanlığı seçimleri için yarışacak 6 isim
Beyaz Saray önünde Biden'a İsrail desteği protestosu Beyaz Saray önünde Biden'a İsrail desteği protestosu
Zenginlerin vizesiz 5 ülkesi. Eskiden sadece durumu iyi olmayanlar gidiyordu. Zenginlerin vizesiz 5 ülkesi. Eskiden sadece durumu iyi olmayanlar gidiyordu.
Kurnazlıkta asla sınır tanımıyorlar. Sinsilikte öncü olan 3 burç belli oldu Kurnazlıkta asla sınır tanımıyorlar. Sinsilikte öncü olan 3 burç belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Dr. Şenol Babuşçu'dan yıl sonu tahmini: Dolar, 2024'ü kaç TL'de kapatacak? Prof. Dr. Şenol Babuşçu'dan yıl sonu tahmini
Ali Koç rekor oyla yeniden başkan seçildi Ali Koç rekor oyla yeniden başkan seçildi
Fenerbahçe’de tarihi seçim bitti, oy sayımı başladı: Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu? Fenerbahçe’de tarihi seçim: Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu?
Seçim öncesi “Benim için bu bir final" demişti: AKP'de Erdoğan sonrası koltuğa kimin geçmesi bekleniyor? AKP'de Erdoğan sonrası koltuğa kimin geçmesi isteniyor?
Eski vekil paylaştı: Sümela Manastırı’ndaki restorasyon ‘hayrete düşürdü’ Sümela Manastırı’ndaki restorasyon ‘hayrete düşürdü’