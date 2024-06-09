Beyaz Saray önünde Biden'a İsrail desteği protestosu

Beyaz Saray'ın önünde toplanan binlerce kişi Başkan Joe Biden'ın İsrail'e desteğini protesto etti.

Beyaz Saray önünde Biden'a İsrail desteği protestosu

ABD'de İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı protesto eylemleri sürüyor. Kampüs işgallerinin gündemi belirlediği ülkede, dün (Cumartesi) binlerce kişi, Beyaz Saray önünde bir araya geldi. Filistin geleneksel kıyafeti kefiyeler giyen ve Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, ABD Başkanı Joe Biden’ın politikalarını kınadı.

Göstericiler, "Biden, Biden saklanamazsın" sloganları atarak, Biden yönetimini sert şekilde eleştirdi. Aralarında Yeşil Parti Başkan adayı Jill Stein ve Sosyalizm Partisi adayı Claudia De la Cruz'un da bulunduğu organizatörler ve siyasetçiler, Beyaz Saray'ın hemen karşısındaki parkta yaptıkları konuşmalarda, Biden'ın Gazze'deki soykırımı durdurabileceğini ancak bunu yapmadığını söyledi.

Protestocular, "Soykırım kırmızı çizgimiz" pankartları taşıyarak, Biden'a "İsrail'e destek vermeme ve silah göndermeyi durdurma" çağrısında bulundu. Protestolar sırasında Joe Biden, Normandiya Çıkartması'nın yıl dönümü için Fransa'da bulunuyordu.

Kaynak: ANKA

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