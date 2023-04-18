İran'da yeni toplu zehirlenme vakaları: 'Kimyasal gaz' iddiası

İran'da Tebriz, Senendec, Urumiye ve Kerec kentlerindeki bazı okullarda öğrencilerin kimyasal gazla zehirlendikleri öne sürüldü. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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İran'da yeni toplu zehirlenme vakaları: 'Kimyasal gaz' iddiası

İran’ın Tebriz, Senendec, Urumiye ve Kerec şehirlerindeki bazı okullarda zehirlenme vakaları yaşandığı iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan ve bugün çekildiği ifade edilen görüntülerde, Tebriz şehrinin Zaferaniye semtinde bulunan Aseman İlköğretim Okulu öğrencilerinin kimyasal gazla zehirlendikleri ileri sürüldü.
Görüntülerde, zehirlenme vakasını duyan velilerin okul önünde toplandığı, bir ambulansın burada beklediği görüldü.

Zehirlenme vakasının ardından okul müdürünün öğrencilerin dışarı çıkmasına izin vermediği ileri sürülürken, veliler de çocuklarının durumuna dair bilgi alamadıklarını ifade ederek tepki gösterdi.

Yine sosyal medya kullanıcıları, paylaştıkları görüntülerle Kürdistan eyaletinin Senendec şehrindeki Nesibe Lisesi, Batı Azerbaycan'ın Urumiye şehrindeki Ferzangan Lisesi, Elburz eyaletinin Kerec şehrindeki Muhammed Bakır Lisesi ile Melekzade İlkokulu öğrencilerinin de zehirlendiğini iddia etti.

Yetkili kurumlar, söz konusu okullarda kaç kişinin zehirlendiği ya da zehirlenmenin kaynağının ne olduğuna ilişkin henüz açıklama yapmadı.

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