Amsterdam'da yolcu uçağının iniş takımlarında ceset bulundu
Kanada'dan Amsterdam Schiphol Havalimanı'na gelen uçağın iniş takımlarında ceset bulundu. Uçağın Nijerya'nın Lagos kentine uğradıktan sonra havalimanına geldiği belirtildi.
Kanada'dan, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gelen yolcu uçağının iniş takımlarında bir kaçak yolcunun cansız bedeni bulundu.
Yerel medyadaki haberde, uçağın Nijerya'nın Lagos kentine uğradıktan sonra Schiphol Havalimanı'na geldiği belirtilen haberde, hayatını kaybeden kişinin, uçağın iniş takımlarına hangi ülkede saklandığının bilinmediği kaydedildi.
AA'nın haberinde kaçak yolcunun ölüm nedeninin hipotermi olabileceği, olayla ilgili araştırma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı
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