İran'da Şiddetli Patlama! 13 Yaralı

İran'ın Reşt kentinde meydana gelen patlamada 13 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamada bir dil öğretim merkezi, bir kuyumcu ve park halindeki araçlar ile çevredeki bazı dükkanların hasar gördüğü ifade edildi.

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İran'da Şiddetli Patlama! 13 Yaralı
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İran’ın kuzeyindeki Gilan eyaletine bağlı Reşt kentinde bir caddede meydana gelen patlamada 13 kişi yaralandı. Patlamada bir dil öğretim merkezi, bir kuyumcu ve park halindeki araçlar ile çevredeki bazı dükkanların hasar gördüğü ifade edildi.

Reşt İtfaiyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre, patlamanın gaz sızıntısından meydana geldiği ve olayda 13 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Reşt Başsavcılığı’nın açıklamasına göre ise patlama caddedeki bir kuyumcuda meydana geldi ve olayda can kaybı yaşanmadı.

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