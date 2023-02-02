İran'da dans eden çifte hapis cezası: 'Ulusal güvenliği bozmak için bir araya geldiler'

Şeriat kurallarının uygulandığı İran'da Mahsa Amini'nin 'Ahlak Polisi' tarafından başörtüsü nedeniyle öldürülmesinin ardından başlayan protestolar sürüyor.

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Azadi Kulesi'nin önünde dans ederken çekilen videolarını paylaşan bir çift, 'yolsuzluğu destekleme ve fuhuş' suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DANS EDEN ÇİFT TUTUKLANDI

The Guardian'ın aktardığına göre, Tahran'da popüler bir Instagram sayfasına sahip olan 21 yaşındaki Astiazh Hakiki ile 22 yaşındaki Emir Muhammed Ahmadi, Kasım 2022'de Azadi Kulesi'nin önünde dans ederken çekilen videolarını paylaştı. Astiazh'ın 'başının açık olması' ve 'kamuya açık alanda dans etmesi' gerekçesiyle eleştirilen videonun yayınlanmasının ardından çift tutuklandı.

DANS EDEN ÇİFYE YOLSUZLUĞU VE FUHUŞU TEŞVİK ETMEK, ULUSAL GÜVENLİĞİ BOZMAK AMACIYLA BİR ARAYA GELMEK SUÇLAMASI

Instagram üzerinden Tahran'da çok sayıda takipçisi bulunan çift, "yolsuzluğu ve fuhuşu teşvik etmek" ve "ulusal güvenliği bozmak amacıyla bir araya gelmek" suçlarından 10 yıl hapis cezası aldı.

Çifte ayrıca internet kullanma ve İran dışına çıkma yasağı da getirildi.

Ailelerine yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, çift mahkeme süreci boyunca avukatlarla görüştürülmedi ve kefaletle serbest bırakılmalarını sağlama girişimleri de reddedildi.