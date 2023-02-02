Türk karasularına girişi yasaklanan asbestli Brezilya gemisi okyanusta batırılacak

Türk karasularına girişi yasaklanan asbestli Brezilya gemisi 'Sao Paulo' Atlas Okyanusu’nda batırılacak.

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Türk karasularına girişi yasaklanan asbestli Brezilya gemisi okyanusta batırılacak

Tonlarca asbest taşıdığı gerekçesiyle yapılan eylemler sonucu Türk karasularına girmesi yasaklanan 1960’lardan kalma Brezilya’ya ait uçak gemisi, Atlas (Atlantik) Okyanusu'nda batırılacak.

BBC Türkçe'nin haberine göre, 32 tonluk ‘Sao Paulo’ adlı eski askeri uçak gemisi, söküm için İzmir'in Aliağa limanına doğru yola çıkmıştı. Çevreye ve insan sağlığına zararlı birçok tehlikeli toksik atık barındırdığı belirtilen gemi, Türkiye karasularına girişine izin verilmeyeceği açıklanınca Cebelitarık Boğazı’ndan geri dönmüştü.

Brezilya donanması yaptığı açıklamada, 3 aydır kıyıdan uzakta olan geminin su aldığını ve batma riski altında olduğunu bu nedenle Brezilya limanlarına yanaşmasına izin verilmediğini açıkladı.

Çevre Bakanı Marina Silva'nın talebine rağmen, Deniz Kuvvetleri gemiyi Brezilya'nın münhasır ekonomik bölge sınırları içerisinde, kıyıdan 350 kilometre açıkta ve 5.000 metre derinlikte batırmaktan başka çaresi olmadığını söyledi.

Donanmanın açıklamasında, bu bölgenin çevre koruma alanlarından uzakta ve deniz altı iletişim kablolarından arınmış olduğu kaydedildi.

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