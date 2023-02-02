İsveç'ten Erdoğan'a yanıt: NATO mutabakatında din konusu yok

İsveç'te bir aşırı sağcının Kur'an yakma eylemine izin verilmesi sonrasında Türkiye ile İsveç arasında yaşanan gerilim sürüyor.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, geçen yıl Haziran ayında Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan mutabakata atıfta bulunarak ülkesinin NATO üyeliği için bu mutabakatın gereklerini yerine getirmekte olduğunu, ancak din konusunun mutabakatta yer almadığını söyledi. İki ülkenin NATO üyeliklerine onay için Türkiye'nin öne sürdüğü koşulların yer aldığı mutabakatta terörle mücadele, iade taleplerinin yerine getirilmesi ve silah ihracat kısıtlamalarının kaldırılması öne çıkıyordu.

İsveçli haber ajansı TT'ye konuşan Billström, NATO üyeliğiyle ilgili mutabakatta, ifade özgürlüğü konusunda tavizlerin bulunmadığını belirterek "din konusunun da Türkiye ile imzalanan anlaşmanın bir parçasını oluşturmadığını" söyledi. İsveç hükümeti, Danimarka ve İsveç vatandaşlıklarına sahip aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Kur'an yakma eylemine izin verilmesi ve polisin müdahale etmemesi yönündeki eleştirilere, bu eylemin ifade özgürlüğü kapsamında olduğu yanıtını vermişti.

Dışişleri Bakanı Billström, yaşanan olaylarla ilgili Türkiye'nin öfkesini anladığını da belirterek Kur'an yakma eylemini "yasal olmasına rağmen saygısızca" diye niteledi. Billström, şu an tüm tarafların sakinleşmesi gerektiğini ve Türkiye ile görüşmelerin süreceğini kaydetti.

ERDOĞAN İSVEÇ'E "BOŞUNA UĞRAŞMA" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son olarak bugün partisi AKP'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada İsveç'e de seslenerek "İsveç boşuna uğraşma, sen benim mukaddes kitabım Kur'an'ın yakılmasına, yırtılmasına ve senin koruma görevlilerinle birlikte bunun yapılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize evet demeyiz. Finlandiya konusunda bakışımız olumludur" ifadelerini kullanmıştı.

İsveç ile gerilim bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile Budapeşte'de yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında da gündeme geldi. Macaristan ve Türkiye, NATO'nun 30 üyesi arasında İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerini mecliste onaylamayan son iki ülke.