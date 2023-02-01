İsveç Başbakanı: Yabancı aktörler protestoları istismar ediyor

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, son dönemde İsveç'te gerçekleşen İslam karşıtı eylemleri düzenleyenler için 'kullanışlı aptallar' ifadesini kullandı

İsveç Başbakanı: Yabancı aktörler protestoları istismar ediyor

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkede son dönemde düzenlenen Türkiye ve İslam karşıtı eylemleri düzenleyenleri NATO'ya üye olmak isteyen ülkesine zarar vermek isteyen yabancı güçlere hizmet eden “kullanışlı aptallar” olarak niteledi.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre, Stockholm’de parti liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Ulf Kristersson, “Yabancı aktörlerin, hatta devlet aktörlerinin, durumu İsveç güvenliğine doğrudan zarar verecek şekilde körüklemek için bu gösterileri nasıl kullandıklarını görüyoruz.” dedi.

Kristersson, bununla birlikte suçladığı yabancı aktörlerin isimlerini vermedi.

“Bu tür eylemleri gerçekleştiren grup ve kişiler, içinde bulunduğumuz güvenlik ortamında, İsveç'e zarar vermek isteyen güçler için kullanışlı aptallar haline geliyor.” diyen Kristersson, hükümetin durumu yatıştırmak için diplomatik kanallar aracılığıyla çalıştığını ve son olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştüğünü söyledi.

"İSVEÇ'İ İSLAM DÜŞMANI BİR ÜLKE OLARAK GÖSTERİYORLAR"

İsveç’te son dönemde düzenlenen Türkiye ve İslam karşıtı eylemlere değinen Kristersson, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir oyuncak kuklanın ayağından asıldığını ve ardından Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakıldığını gördük. İsveç'te son birkaç haftadır yasal olmasına rağmen küçük grupların ve bireylerin yaptığı eylemler, dezenformasyon kampanyasına dönüştü. İsveç'i İslam düşmanı bir ülke gibi gösterdi. Bunun, İsveç'in dünyadaki imajı ve yurt dışındaki İsveçlilerin güvenliği için nasıl riskli ve büyük sonuçlar doğurabileceğini gördük.”

İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunun önemli olduğunu vurgulayan Kristersson, "İsveç, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en önemli güvenlik riskleriyle karşı karşıya. NATO konusunda partilerin farklı düşünceleri var. İsveç'in başvurusunu 28 NATO ülkesinin onaylamasıyla daha güvenli bir duruma geldik ancak henüz NATO üyesi olmadığımızı da göz ardı etmemeliyiz." dedi.

Kristersson, bu hafta içinde ABD'ye gidip ülkesinin NATO üyelik süreci hakkında görüşmeler yapacağını da kaydetti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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