İran sandık başında: Ayetullah Ali Hamaney'den oy kullanın çağrısı

Helikopter kazası sonrası Cumhurbaşkanını kaybeden İran sandık başına gidiyor. Oyunu kullanan İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney, vatandaşlarına sandığa gitme çağrısında bulundu.

İran sandık başında: Ayetullah Ali Hamaney'den oy kullanın çağrısı

İran, 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için sandık başına giderken oyunu kullanan ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney, kararsız seçmenlere oy kullanma çağrısında bulundu.

İran lideri Hamaney, oyunu Tahran'da kabullerini gerçekleştirdiği İmam Humeyni Hüseyniyesi'ndeki salonda kurulan sandıkta kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Hamaney, konuşmasına 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve ve diğer yetkilileri anarak başladı.

Seçim günlerinin İranlılar için "mutluluk ve sevinç günü" olduğunu söyleyen Hamaney, kararsız seçmeni sandığa çağırarak, "İslam Cumhuriyeti'nin devamlılığı, istikrarı, izzeti ve dünyadaki itibarı, halkın varlığına bağlıdır. Bu nedenle değerli halkımıza oy vermeyi ciddiye almalarını ve bu önemli siyasi sınava katılmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Hamaney, "İnşallah bu ülke için en iyi ve en faydalı tercih seçilir, önümüzdeki yıllar Allah'ın izniyle güzel ve hayırlı yıllar olur ve insanlar tercihlerinden memnun olur" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Helikopter kazasında yaşamını yitiren İbrahim Reisi sonrası Cumhurbaşkanı'nı kaybeden İran, mecburen seçime gitmişti.

Kaynak: AA

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