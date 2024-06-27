Bolivya'da başarısız darbe girişimi sonrası üst düzey komutanlar gözaltına alındı

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce'ye yönelik askeri darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alındı.

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Bolivya'da başarısız darbe girişimi sonrası üst düzey komutanlar gözaltına alındı

Bolivya İçişleri Bakanı Eduardo del Castillo, Devlet Başkanı Arce'ye yönelik askeri darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 17 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan del Castillo, gözaltına alınan kişiler arasında görevden alınan General Jose Zuniga ve Koramiral Juan Arnez'in de bulunduğunu açıkladı. Bakan, darbe girişiminin geçen mayıs ayından bu yana planlandığını ve amacın Arce hükümetini devirmek olduğunu söyledi.

Gözaltına alınan kişilerin "silahlı ayaklanma ve terörizm" suçlamasıyla 20 yıla kadar hapisle cezalandırılabileceği belirtildi.

Arce, sosyal medya hesabından darbe girişimini kınayan liderlere teşekkür ederek, "Demokrasiyi ve Bolivya halkının iradesini her ne pahasına olursa olsun savunacağız" diye vurguladı.

Kaynak: AA

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