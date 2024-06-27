Slovakya'da otobüs ile yolcu treni çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Slovakya'nın güneyinde, Nove Zamky yakınlarında meydana gelen tren ve otobüs kazasında en az 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Slovakya’nın Nove Zamky kentinde yerel saatle 17.00'da bir otobüs ile yolcu tren çarpıştı. Kazada en az 5 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Yerel medyada çıkan haberlerde, daha fazla yaralının olabileceğine ilişkin bilgiler yer aldı.

Kazanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan Slovakya İçişleri Bakanı Matus Sutai Estok, yaptığı açıklamada haberi üzüntüyle karşıladıklarını belirterek ölenler için başsağlığı, yaralılar için de acil şifa diledi.

Slovakya Devlet Başkanı Peter Pellegrini de kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Tüm kurbanlar için çok üzgünüm ve ailelerine en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum' dedi.