Kuzey Kore ve Rusya'nın tehlikesi yakınlaşması: 3. Dünya Savaşı kapıda mı?

Son dönemde Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri işbirliğinin derinleşmesi, yeni bir dünya savaşı endişelerini güçlendiriyor. Kuzey Kore, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri birliklerini desteklemek için bir ay içinde Ukrayna'ya askeri personel gönderme sözü verdi.

Güney Kore televizyonu Chosun'un bir hükümet yetkilisine dayandırdığı habere göre, Pyongyang, Temmuz ayı başlarında Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarına inşaat ve mühendislik güçleri göndererek, Rusya'nın yeniden inşa çalışmalarına yardımcı olacak. Bu, Kuzey Kore'nin Rusya'ya sağlayacağı benzeri görülmemiş bir dış destek sözü.

19 Haziran'da gerçekleşen bir görüşmede, Moskova ve Pyongyang arasında bir savunma anlaşması imzalandı. Anlaşma, iki ülkeyi "silahlı bir işgal nedeniyle savaş durumuna düşülmesi" halinde elindeki tüm imkanlarla askeri ve diğer yardımları sağlamakla yükümlü kılıyor.

Uzmanlar, Kuzey Kore ve Rusya arasındaki bu artan işbirliğinin, yeni bir dünya savaşını tetikleyebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Özellikle, Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah tedarik ettiği ve Moskova'nın saldırılarını desteklediği bilgisi, endişeleri daha da artırıyor.

Tüm bu gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra, Kuzey Kore-Güney Kore arasındaki askeri gerilimin de giderek tırmandığını gösteriyor.

Uzmanlar, bölgedeki bu çatışmaların yeni bir dünya savaşına yol açabilme ihtimalinin bulunduğu konusunda uyarılarda bulunuyor.