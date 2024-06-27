Haredilerin zorunlu askerliğe karşı protestosu: Gerilim tırmanıyor

İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudiler (Harediler), ülkenin zorunlu askerlik uygulamasına karşı protesto gösterileri düzenledi. Başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde toplanan onlarca Haredi, otoyolu trafiğe kapatarak güçlü bir tepki gösterdi.

Haredilerin zorunlu askerliğe karşı protestosu: Gerilim tırmanıyor

Ultra Ortodoks Yahudiler (Harediler), Bney Brak kentinde İsrail'deki zorunlu askerlik hizmetini protesto etti.

Onlarca Haredi, başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde, İsrail'deki zorunlu askerlik hizmetini protesto etmek için gösteri düzenledi

Göstericiler, kuzey-güney yönündeki 4 numaralı otoyolda oturma eylemi yaparak trafiği engelledi. Polisin müdahale girişimlerine karşı direnişçi tavırları devam eden protestocular, uzun süre trafiğin akışına engel oldu. Bazı Harediler, askere gitmeyi reddetmenin yanı sıra hapse girmeyi veya ölmeyi tercih ettiklerini dile getirdi.

POLİSTEN SERT MÜDAHALE

Polis, sert müdahalesiyle en az 10 Harediyi gözaltına aldı. Olaylar, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin Haredilerin zorunlu askerlikten muafiyetinin yasal dayanağının bulunmadığına hükmetmesinin ardından gerçekleşti. Mahkeme kararı, siyasi ve toplumsal yansımaları olan tarihi bir adım olarak nitelendiriliyor.

İsrail hükümetinin Haredilerin askerlik muafiyetini uzatma girişimi de reddedilmişti. Bu konu, Mecliste de tartışılırken muhalefet partileri eleştirilerde bulunurken, koalisyon ortağı Haredi partiler karara karşı çıkıyor. Harediler, İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor ve toplumdan giderek daha fazla görüş ayrılığı yaşıyor.

Kaynak: AA

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