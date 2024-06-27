İddia: İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a saldırı düzenledi

İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'da İran destekli grupların yer aldığı bir mahalleye saldırdığı iddia edildi.

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İddia: İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a saldırı düzenledi

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'ne saldırı düzenlediği iddia edildi.

Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait savaş uçaklarının Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'nin çevresinde bir yeri hedef aldığını öne sürdü.

Saldırıya ilişkin İsrail tarafından ve Suriye rejiminden şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'nde İran destekli grupların olduğu biliniyor.

Kaynak: AA

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