İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'le tansiyonu artıracak açıklama! 'Nükleer tesislerin yerini tespit ettik'

İran’ın İsrail’e yaptığı hava saldırılarının ardından, Tel Aviv’in ne yanıt vereceği merak konusu olurken, İran Devrim Muhafızları’ndan tansiyonu yükseltecek bir açıklama geldi.

İran Devrim Muhafızları "İsrail’in tüm nükleer tesislerinin yerini tespit ettik, Tel Aviv’in saldırması durumunda her an bu tesislere saldırmaya hazır durumdayız" ifadeleriyle yeni bir açıklama yaptı.